Nach 50. Geburtstag: Leonardo DiCaprio trägt nun grauen Bart

Der berühmte Filmstar Leonardo DiCaprio wurde vor wenigen Tagen 50 Jahre alt. Diesen Meilenstein nutzte der Schauspieler offensichtlich direkt, um seinem bisher eher jugendlichen Look einen reifen Touch zu geben. Am Montag sichteten ihn Fotografen in Los Angeles nämlich mit einem grauen Bart! Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist der jetzige Silberfuchs gut zu erkennen. Obwohl er sich hinter einer Mütze sowie einem schwarzen Kapuzenpullover versteckte, schimmerten die weißen Stoppeln seines Bartes deutlich im Licht.

Den neuen Style präsentierte der Titanic-Star nur kurze Zeit nach seiner rauschenden Geburtstagsfeier, zu der er halb Hollywood einlud. Neben seiner aktuellen Modelfreundin Vittoria Ceretti (26) kamen etliche namhafte Stars der Traumfabrik zur exklusiven Fete. So erschien am 11. November unter anderem Brad Pitt (60) mit seiner Liebsten Ines De Ramon (31) im Schlepptau. Ebenfalls anwesend waren Größen wie Tobey Maguire (49), Orlando Bloom (47) mit Katy Perry (40) sowie Jamie Foxx (56). Auch Kultregisseur Steven Spielberg (77) und Hotelerbin Paris Hilton (43) ließen sich laut People diese Gelegenheit nicht entgehen.

Während drinnen ausgiebig gefeiert wurde, sollen die nicht geladenen Nachbarn des Stars jedoch alles andere als begeistert von der prächtigen Sause gewesen sein. Wie Fox News berichtete, beschwerten sich die verärgerten Anwohner der Hollywood Hills bei dem verantwortlichen Sicherheitspersonal über den Verkehr und einige Sachschäden. Zwar wurde offenbar vorab über die gewaltige Party informiert, doch die chaotischen Szenen vor Ort übertrafen ihre Erwartungen – im negativen Sinne!

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon in Venedig, September 2024

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio, Schauspieler

