"Knebelverträge" machten Tokio Hotel Karrierestart schwer!

Aller Anfang ist schwer – das mussten auch Bill (34) und Tom Kaulitz (34) sowie ihre Tokio Hotel-Kollegen Gustav Schäfer (35) und Georg Listing (37) erfahren. In ihrer neuen Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" packen die Zwillinge über die ersten Erfahrungen im Showbusiness aus. "Wir waren Tanzbären und mussten das tun, was die Dompteure uns sagten", beschreibt Bill die frühere Situation. Der Grund: Die Band sei in "ganz krasse Knebelverträge" verwickelt gewesen. Der The Voice of Germany-Juror erinnert sich: "Tom durfte ganz lange gar nicht am Rechner sitzen, ich meine Texte nicht selbst aussuchen. Das war immer das, was die anderen wollten." Was ihre "kreative Ader angeht", haben sie immer nach der Pfeife der "Dompteure" tanzen müssen.

Bill scheinen die Verträge aber besonders stark eingeschränkt zu haben. Wie der "Durch den Monsun"-Interpret in der Dokumentation weiter verrät, musste er sogar seine "Liebe und Sexualität geheim halten"! "Ich habe den Druck gehabt, der Leadsänger muss begehrenswert sein, Single sein", gibt er zu verstehen. Das habe negative Folgen auf sein Liebesleben gehabt: "Dadurch ist mein Liebesleben geschädigt. Ich habe nie jemanden gefunden, der stark genug gewesen wäre, ein öffentliches Leben mit mir zu leben. Sie hatten Angst vor der Öffentlichkeit, Angst, der Mann an meiner Seite zu sein." Tom bringt noch einmal zum Ausdruck, wie schwer die Situation für seinen Bruder gewesen sein muss. "Ich habe Bill leiden sehen", fügt der Mann von Heidi Klum (51) hinzu.

Bei "Kaulitz & Kaulitz" offenbaren die Wahl-Kalifornier private Einblicke in ihren Promialltag – ihre deutschen Fans scheinen daran sehr interessiert. Wie Quotenmeter berichtete, konnte die Show in Deutschland und Österreich Platz eins der TV-Charts ergattern. Auf der Liste der nicht-englischsprachigen Sendungen landete sie mit einer Million Views bei einer Sehdauer von 5,9 Millionen Streamingstunden in der ersten Woche auf dem zehnten Platz.

