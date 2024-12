Molly-Mae Hagues Leben war nach Trennung "ein echtes Chaos"

In der Welt der Reality-TV-Stars sorgte die Trennung von Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) für einen echten Schock. Im August dieses Jahres erklärten die beiden Love Island-Bekanntheiten ihre Beziehung für beendet. Um ihren Fans einen tiefen Einblick in die komplizierte Zeit danach zu geben, hält die Influencerin alles für eine Doku-Serie fest. Diese soll im Januar des nächsten Jahres auf Amazon Prime erscheinen. Schon jetzt gewährt sie ihren Fans jedoch einen kleinen Vorgeschmack und veröffentlicht einen Trailer auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen ganz private Momente zwischen Molly und ihrer Tochter Bambi, aber auch das professionelle Leben der Internetbekanntheit vor der Kamera. "Ich habe jetzt die Chance, mich hinzusetzen und zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Es ist ein echtes Chaos", erzählt sie.

Allerdings soll sich wohl nicht alles nur um die Trennung von dem Sportler drehen. Während sie privat mit ihrem Herzschmerz kämpfte, arbeitete sie nämlich an ihrer eigenen Fashionmarke Maebe. Auch der Prozess dahinter möchte sie ihren Fans näherbringen. "Die Kameras haben mich nun schon seit Monaten verfolgt. Es ist einfach eine so aufregende Zeit in meinem Leben, die ich unbedingt dokumentieren wollte", erklärt sie in einem Interview mit MailOnline und fügt hinzu: "Was in meinem Leben und seit dem Start von Maebe passiert ist, werden die Leute sehen wollen." Die Aufnahmen werden viele Fans überraschen, erklärt sie außerdem, denn angeblich sei ihr Leben überhaupt nicht so glamourös, wie es auf ihren Social-Media-Kanälen immer wirke.

Molly ist nicht die Einzige, die mit Hintergrundinformationen über die Beziehung auspackt. Auch Tommy gibt wohl einige Geheimnisse preis, allerdings nicht in Filmform: Der Boxer hat ein Buch geschrieben. An diesem arbeitete er schon lange vor der Trennung, doch im Laufe der vergangenen Monate fügte er noch ein Extrakapitel an. Darin veröffentlicht der Sportler angeblich einige Details über seine Zeit mit Molly. Die Mutter seiner Tochter fand das allerdings gar nicht gut. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine berichtete, habe es sie regelrecht verärgert. "Sie findet, dass er mit den Enthüllungen über ihre Beziehung zu weit gegangen ist, denn obwohl sie sich in einer Fernsehshow kennengelernt hatten, wollte sie immer vieles für sich behalten", hieß es damals noch.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

