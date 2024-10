Es reicht ihr: Molly-Mae Hague ist sauer wegen Tommys Buch

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25), einst das Traumpaar aus der britischen Version von Love Island, haben sich kürzlich getrennt. Der Boxer kündigte bereits an, in seinem Buch sehr private Details über ihre gemeinsame Zeit zu veröffentlichen. Besonders brisant ist ein neues Kapitel, das die jüngsten Entwicklungen der Beziehung beleuchtet. Molly-Mae soll darüber gar nicht glücklich sein. "Molly-Mae ist sehr verärgert über Tommys Buch, obwohl sie wusste, dass es erscheinen würde, da er schon eine Weile daran gearbeitet hat. Sie findet, dass er mit den Enthüllungen über ihre Beziehung zu weit gegangen ist, denn obwohl sie sich in einer Fernsehshow kennengelernt hatten, wollte sie immer vieles für sich behalten", berichtet nun ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Die Details, welche Tommy auspacken könnte, könnten beschämend und peinlich für Molly-Mae sein, wie die Quelle weiter erklärt. Außerdem wollte sie mit Tommy und ihrer Trennung einfach nur noch abschließen. "Natürlich sind sie Bambi zuliebe so freundschaftlich wie möglich miteinander umgegangen, aber Molly möchte einfach weitermachen und sich auf die positiven Dinge in ihrem Leben konzentrieren und nicht auf all den Schmerz, den sie in letzter Zeit erlebt hat", meint der Informant gegenüber dem Magazin weiter. Ende September machte Tommy auf Instagram bekannt, dass sein Buch schon bald erscheinen wird. "Wie ihr alle wisst, war der letzte Monat für mich nicht einfach, aber ich habe eine Menge Fragen zu meinem Buch 'Lightning Can Strike Twice' bekommen. Ich habe auch versucht, es für euch so aktuell wie möglich zu halten. Ich habe ein zusätzliches Kapitel geschrieben, in dem es natürlich darum geht, was im letzten Monat passiert ist", deutete er an.

Molly-Mae und Tommy verliebten sich 2019 bei "Love Island"-UK. Sie galten lange Zeit als absolutes Traumpaar. Im vergangenen Jahr schien es so, als wenn die beiden nichts auseinanderbringen könnte. Im Januar kam damals ihre gemeinsame Tochter Bambi auf die Welt – sie ist ihr ganzer Stolz. Zudem wollten die Reality-TV-Bekanntheiten sogar den nächsten Schritt wagen und heiraten. Doch im August dann der Schock: Molly-Mae gab nach einigen Spekulationen ihre Trennung bekannt. "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist", erklärte die Influencerin im Netz traurig.

Instagram / tommyfury Profiboxer Tommy Fury, September 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi

