Snoop Doggs Tochter weint beim Kauf ihres Hochzeitskleides

Sich ein Hochzeitskleid auszusuchen, sollte für eine zukünftige Braut ein wunderschöner Moment sein. Für Cori Broadus (25) war es alles andere als das. Die Tochter von Snoop Dogg (53) kämpft schon lange mit ihrem Körperbild – und beim Shoppen für ihr Hochzeitskleid spitzt es sich zu. In der Show "Snoop’s Fatherhood: Cori and Wayne's Story" gibt die Unternehmerin zu, sich in ihrem Körper sehr unwohl zu fühlen. Als sie ein eng sitzendes Hochzeitskleid anprobiert, überzeugt es die Choc-Factory-Geschäftsführerin überhaupt nicht. "Ich hasse meinen Körper. Seht ihr, wie ich mich im Alltag anziehe? Ich trage lockere Kleidung, damit man nicht sieht, wie mein Körper aussieht", gibt sie unter Tränen zu. Dass sie nicht so aussehe, wie sie es sich vorgestellt habe, enttäusche sie sehr.

Aufgrund ihres Körpers fühlt sich Cori oft wie eine Außenseiterin. Nicht nur, weil ihre Freunde etwas kleiner und dünner sind als sie, sondern auch weil sie als einzige in ihrer Freundesgruppe mit einer chronischen Autoimmunerkrankung lebt. Im Alter von sechs Jahren wurde bei ihr Lupus festgestellt. Obwohl es ihr aktuell gut geht, wäre sie ständig nur "die kranke Freundin". Wie sie in der Show erzählt, habe sie die Erfahrung mit dem Hochzeitskleid noch mehr heruntergezogen. "Es hat mich nur nochmal daran erinnert, warum ich nicht shoppen gehe und mich so anziehe, wie ich mich eben anziehe. Die Wahrheit ist, dass ich jeden Tag mit mir kämpfe", erzählt der Rapper-Spross.

Cori ist die Jüngste von Snoops Kindern und auch das einzige Mädchen. Als solche nimmt sie im Leben des Rappers einen ganz besonderen Platz ein. Für ihre anstehende Hochzeit mit Wayne Duece hat der "Drop It Like It's Hot"-Interpret seinem Nesthäkchen auch ein exklusives Geschenk gemacht. In der "Jennifer Hudson Show" erzählt er stolz, dass er Cori bereits im vergangenen Jahr eine Million Dollar für ihre Trauung geschenkt hatte. Das sind umgerechnet knapp 950.000 Euro! Weil die Hochzeit aufgrund eines medizinischen Notfalls allerdings verschoben wurde, hat sie das Geschenk noch nicht geöffnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg mit seiner Tochter Cori und seiner Frau Shante

Anzeige Anzeige

Instagram / wayneduece Cori Broadus und Wayne Duece