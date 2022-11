Snoop Doggs Tochter Cori hat sich mit ihrem Wayne verlobt!

Snoop Dogg (51) darf wohl bald eine Hochzeit besuchen! Der Rapper ist vierfacher Vater. Aus seiner Beziehung mit Laurie Holmond ging Sohn Julian hervor. Mit Shante Broadus (51) hat er zudem die Jungs Corde und Cordell sowie Tochter Cori (23). Letztere sorgt nun für freudige Neuigkeiten, denn bald gehört ein weiterer Mann zur Familie: Coris Liebster hat um ihre Hand angehalten – sie ist verlobt!

Auf Instagram teilte Coris langjähriger Freund Wayne Duece ein paar Aufnahmen von dem romantischen Antrag. Ein Foto zeigt die 23-Jährige mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, während sie ihre Hand in die Kamera streckt und stolz ihren Verlobungsring präsentiert: Es ist ein silber funkelnder Klunker in Tropfenform. Auf einem weiteren Bild zeigt sie sich neben ihrem Liebsten, der bis über beide Ohren grinst. Im Hintergrund sind große Leuchtbuchstaben aufgestellt, die zusammen den Satz "Willst du mich heiraten?" bilden.

Darüber hinaus widmete Wayne seiner Herzdame rührende Worte. "Ich kann es kaum erwarten, meinen Nachnamen mit dir zu teilen. Meine wunderschöne Verlobte", schwärmte der Unternehmer. In der Kommentarspalte häufen sich zudem die Glückwünsche. "Ich bin so verdammt aufgeregt" und "Ich bin buchstäblich am Weinen. Meine beiden Lieblinge sind verlobt" lauten nur zwei der zahlreichen begeisterten Nachrichten ihrer Fans.

