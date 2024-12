Snoop Dogg schenkt Tochter eine Million Dollar zur Hochzeit

Snoop Dogg (53) hat seiner Tochter Cori Broadus (25) ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk gemacht. In der "Jennifer Hudson Show" am 2. Dezember verriet der US-amerikanische Rapper, dass er seiner Tochter eine Million Dollar – umgerechnet also rund 950.000 Euro – für ihre bevorstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten Wayne Duece geschenkt hat. "Es ist die Wahrheit, aber das einzige Problem an diesem Geschenk ist, dass sie es noch nicht geöffnet hat", sagte Snoop lachend in der Sendung.

Aber warum hat Cori ihr Hochzeitsgeschenk eigentlich noch nicht geöffnet? Die Trauung der 25-Jährigen musste aus einem traurigen Grund verschoben werden. Cori erlitt Anfang des Jahres einen Schlaganfall. Zu diesem Zeitpunkt erklärte sie auf Instagram: "Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall. Ich brach in Tränen aus, als ich erfahren habe, dass ich einen Schlaganfall hatte. Ich bin erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das alles zu verdienen?"

Cori, die jüngste Tochter von Snoop und seiner Frau Shante Taylor, wurde 1999 geboren und ist das einzige Mädchen unter den Kindern des Rappers. Die enge Beziehung zwischen Vater und Tochter ist seit Jahren bekannt, und Snoop hat seine Liebe und Unterstützung für Cori immer wieder öffentlich gezeigt. Cori ist selbst in der Musikbranche aktiv und tritt unter dem Namen CHOC auf. Sie hat bereits mehrere Singles veröffentlicht und arbeitet an ihrer Musikkarriere. Neben ihrer musikalischen Laufbahn setzt sich Cori auch für mehr Körperpositivität und Selbstliebe ein. Sie hat offen über ihre eigenen gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen, einschließlich ihrer Diagnose von Lupus im Kindesalter.

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

Instagram / princessbroadus Cori Broadus

