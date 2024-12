So lief es nach "Love Island VIP" bei Chiara und Patrick

Bei Love Island VIP sprühten zwischen Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) ordentlich die Funken. Im Finale der Datingshow konnten die beiden schließlich von sich überzeugen und gewannen die 50.000 Euro Siegesprämie. Doch wie ging es nach den Dreharbeiten mit den Turteltauben weiter? "Wir hatten noch eine schöne Nacht im Hotel. Am Flughafen haben sich unsere Wege dann getrennt. Aber zurück in Deutschland habe ich dich dann noch mal in Köln besucht, da haben wir ein schönes Wochenende miteinander verbracht", fasst Patrick im Aftershow-Podcast im Gespräch mit Chiara zusammen. Danach sei der Kontakt dann aber abgebrochen, weil der Stripper gemeinsam mit seiner Tochter im Urlaub gewesen sei. In der Zeit habe Funkstille geherrscht, was der Beauty offenbar gar nicht gefiel. "Und als ich mich dann nach dem Urlaub wieder gemeldet habe, da habe ich auf Granit gebissen", erklärt Patrick.

Danach erzählt Chiara ihre Sicht der Dinge. "Unser ursprünglicher Plan war ja auch, dass ich dich direkt das erste Wochenende nach den Dreharbeiten in Berlin besuche zu deinem Geburtstag, das wolltest du dann aber auch nicht mehr", stichelt sie. Der Fitnessfan beteuert daraufhin, dass er ihr nur keine Umstände machen wollte, was die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin ihrem Show-Flirt aber nicht abkauft. Sie betont zudem, dass sie es sehr schade findet, dass der Kontakt während und nach Patricks Urlaub eingeschlafen sei. Sie verstehe zwar, dass er sich Zeit für seine Tochter nehmen wollte, könne aber nicht nachvollziehen, dass er ständig Storys postete, ihr jedoch eine Woche lang nicht antworten konnte. Daher habe sie im Nachgang auch daran gezweifelt, dass seine Absichten ehrlich gewesen seien. "Das Kennenlernen wurde leider nicht fortgesetzt", resümiert Chiara.

Dabei sah in der Show alles noch so vielversprechend aus: Seit seinem Einzug in die Villa waren die TV-Bekanntheiten ein Couple. Auf ihrem ersten Date in der Villa wurde es dann schnell romantisch, und sie tauschten leidenschaftliche Küsse aus. Bei einer späteren Nacht in der Private-Suite genossen sie zudem ihre Zweisamkeit – sie verschwanden gemeinsam unter der Bettdecke. "Die körperliche Anziehung ist da. So gesehen konnten wir dann die Finger nicht voneinander lassen und haben ordentlich gefummelt", plauderte der Schauspieler am nächsten Tag aus. Im Finale entschied er sich dann sogar dafür, die 50.000 Euro mit seinem Couple zu teilen, statt alles in die eigene Tasche zu stecken.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich, Realitystar

