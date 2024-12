So sehr litt Snoop Doggs Tochter Cori unter Lupus-Diagnose

Cori Broadus (25), die Tochter von Snoop Dogg (53), hat offen über ihren langjährigen Kampf mit Depressionen und ihrer Autoimmunerkrankung Lupus gesprochen. Bei der Premiere ihrer neuen E!-Sondersendung "Snoop's Fatherhood: Cori & Wayne's Story" teilte sie ihre Erfahrungen und wie diese ihre psychische Gesundheit beeinflusst hätten. "Seit ich ein kleines Mädchen war, war ich immer depressiv und habe mich gefragt: 'Warum ich?'", erzählte Cori in der Sendung. Die ständigen Arztbesuche und die Einnahme von Medikamenten seit ihrer Kindheit hätten sie stark belastet, und während der COVID-Pandemie sei sie in eine besonders dunkle Phase geraten.

Cori berichtete weiter, dass sie 2021 versucht habe, sich das Leben zu nehmen und daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden sei. In dieser schweren Zeit hätte ihr Verlobter Wayne Duece ihr zur Seite gestanden und sie unterstützt. "Ich habe so ein Glück, Wayne zu haben, aber dennoch haben wir alle mit etwas zu kämpfen", sagte sie. Um anderen Frauen zu helfen und ihnen Mut zu machen, gründete Cori die Choc Factory. "Choc Factory ist nicht nur ein Produkt, es ist eine Philosophie", erklärte sie. Das Unternehmen vertreibt nicht nur Lipgloss, sondern bietet Frauen auch eine Plattform, um ihre Geschichten zu teilen und sich gegenseitig zu stärken.

Abseits ihrer beruflichen Projekte arbeitet Cori weiterhin an ihrer Gesundheit. Gegenüber ihrer besten Freundin Itali Miller erzählte sie, dass sie seit vier oder fünf Monaten keine Medikamente mehr einnehmen würde und ihre Laborwerte besser seien als je zuvor. "Ich bin immer noch sehr müde, aber mein Körper schmerzt nicht mehr so sehr", teilte sie mit. Die Unterstützung ihrer Familie und insbesondere von Wayne sei für sie von großer Bedeutung. Cori und Wayne planen bereits ihre gemeinsame Hochzeit und meistern gemeinsam die Höhen und Tiefen des Lebens.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg