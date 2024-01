Brooke Shields war in 90ern mit diesem Sportler verheiratet!

Diese Beziehung haben die wenigsten auf dem Schirm! Brooke Shields (58) ist seit mehr als zwanzig Jahren mit Chris Henchy zusammen. Die Schauspielerin und der Drehbuchautor lernten sich Ende der 90er-Jahre bei einer zufälligen Begegnung kennen und lieben. Im Jahr 2001 heirateten sie und machten ihr Liebesglück mit der Geburt von zwei Töchtern komplett. Doch Chris war nicht der Erste, dem sie das Jawort gegeben hatte: Brooke war einst mit Andre Agassi (53) verheiratet!

Der ehemalige Weltranglistenerste im Tennis und die "Blue Lagoon"-Berühmtheit hatten sich 1993 bei einem Tennis-Match kennengelernt und nach kurzer Zeit ineinander verliebt, berichtet Hello. Vier Jahre später heirateten die Turteltauben in Kalifornien und luden hunderte Gäste ein. 1999 ließ sich das Ehepaar jedoch wieder scheiden. Der Grund: "Er erklärte mir, dass er während der gesamten ersten Zeit unserer Beziehung süchtig nach Crystal Meth war", schrieb Brooke in ihrem 2014 veröffentlichten Buch "There Was a Little Girl".

Mittlerweile ist der Ex von Brooke mit dem einstigen Tennisprofi Steffi Graf (54) verheiratet. Vor zwei Jahren feierten die glücklichen Eheleute ihren zwanzigsten Hochzeitstag. Fans spekulierten, dass die zwei diesen Ehrentag zum Anlass einer Erneuerung des Ehegelübdes nehmen – das taten sie jedoch nicht. Stattdessen genossen sie ihren Abend zu zweit und ließen die gemeinsamen Jahre Revue passieren.

Getty Images Andre Agassi und Brooke Shields 1997

Getty Images Andre Agassi und Brooke Shields bei einem Tennis-Spiel

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf, Tennisprofis

