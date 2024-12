Das bringt Kyle MacLachlan im stressigen Berufsleben runter

Kyle MacLachlan (65) ist schon seit vielen Jahren ein großer Name in der Filmbranche. Der Schauspieler durfte sein Repertoire unter anderem mit Rollen in Desperate Housewives, Dune und zuletzt "Blink Twice" schmücken. Für seinen Job ist der 65-Jährige auch äußerst dankbar, aber wenn es doch mal ein wenig zu stressig wird, bringt er sich gern mit etwas Me-Time zur Ruhe. "Ich gärtnere gern", erklärt Kyle jetzt im Interview mit Promiflash und betont: "Ich liebe es wirklich sehr, meine Zeit im Garten zu verbringen."

Außerdem bringt ihn gemeinsame Zeit mit seiner Familie runter, wie er weiter beschreibt. Doch tatsächlich scheint er diese Ablenkung vom Berufsalltag nicht allzu oft nötig zu haben, denn: "Ich liebe einfach, was ich tue. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe meinen Job, ich liebe auch mein Leben außerhalb der Arbeit und glücklicherweise kann ich beides sein", schwärmt Kyle gegenüber Promiflash. Bisher habe sich das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben stets gut gehalten.

Abgesehen vom Schauspielern und Gärtnern hat der Hollywood-Star aber noch etwas anderes für sich entdeckt: Inhalte für Tiktok kreieren! "Ich liebe die kreative Seite daran. Die Albernheit passt irgendwie zu mir. Etwas zu finden, das vielleicht besonders ist und Menschen zum Lachen bringt", gab Kyle im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year Awards zu verstehen. Er nutzt die sozialen Medien gern als Ort, um "auf spielerische Art und Weise zu agieren".

Getty Images Kyle MacLachlan bei der Summer TCA Press Tour, 2019

Instagram / kyle_maclachlan Kyle MacLachlan, Schauspieler

