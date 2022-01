Mit Ü60 noch lässig über den Catwalk spazieren? Für diese beiden Stars ist das gar kein Problem! Kyle MacLachlan (62) und Jeff Goldblum (69) sind nicht nur bedeutende Schauspieler, auch haben sie in absoluten Film- und Serienklassikern mitgespielt. Kyle war Teil der Kultserie Sex and the City, während Jeff in Jurassic Park mitwirkte. Die beiden Oldies wagen sich nun in die Modeindustrie: Kyle und Jeff liefen auf der Prada-Fashionshow!

Kyle ging wie ein echtes Profimodel über den Laufsteg in Mailand, Italien und präsentierte seinen Look für Prada. Der Schauspieler trug einen langen, schwarzen Mantel, kombiniert mit einer blauen Hose und passenden blauen Handschuhen. "Danke! Es war mir eine Ehre, die Show eröffnen zu dürfen", schrieb der 62-Jährige anschließend auf Twitter und freute sich über sein Debüt als Model. Doch auch Jeff machte eine gute Figur! Der 69-Jährige flanierte in einem komplett schwarzen Look lässig über den Catwalk, als hätte er nie etwas anderes getan.

Die beiden Urgesteine sind aber nicht die einzigen bekannten Gesichter, die als Senioren noch mal Neues wagen. Oscar-Gewinnerin Jane Fonda (84) betrat ebenfalls trotz stolzen Alters noch den Catwalk und begeisterte bei der Pariser Fashion Week 2017. Damals verzauberte Jane ihre Fans in einem braunen Kleid mit Tiger-Print.

Getty Images Kyle MacLachlan bei der Prada-Fashionshow im Januar 2022

Getty Images Jeff Goldblum bei der Prada-Fashionshow im Januar 2022

Getty Images Kyle MacLachlan, Schauspieler

