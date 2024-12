TikTok als Hobby: Hollywood-Star Kyle MacLachlan liebt es

Vor einiger Zeit entdeckte Kyle MacLachlan (65) das Drehen lustiger TikTok-Videos für sich. Im Promiflash-Interview berichtete der Hollywood-Star vor wenigen Tagen, wie viel Spaß ihm das Produzieren der Videos macht. "Ich liebe die kreative Seite daran. Die Albernheit passt irgendwie zu mir. Etwas zu finden, das vielleicht besonders ist und Menschen zum Lachen bringt. Ich nutze Social Media als Ort, um auf spielerische Art und Weise zu agieren", schwärmte der "Blink Twice"-Star. Beim Finden der Ideen und dem Drehen der Clips unterstützen ihn Menschen der Social-Media-Agentur seiner Frau Desiree Gruber – sie gründete "Full Picture" bereits im Jahr 1999.

Passend zur Weihnachtszeit sind sicherlich auch ein paar festliche TikToks geplant, oder? "Oh ja, wir haben bisher noch nicht darüber gesprochen, aber auf dieser Reise hier war ich auf einem Weihnachtsmarkt und habe ein paar tolle Fotos gemacht. Also haltet euch bereit für Weihnachts-Content aus Berlin", kündigte der Sex and the City-Star freudig gegenüber Promiflash an. Kyles Fans dürfen sich also auf ein paar Weihnachts-Vibes von dem 65-Jährigen freuen.

Es ist quasi unmöglich, sich Kyle aus der Filmbranche wegzudenken. Seit 1984 wirkte der in Yakima, Washington, geborene Schauspieler in über 70 Projekten mit. Bekanntheit erlangte er im Jahr 1990 durch die US-Serie "Twin Peaks", in der er die Figur des FBI-Special-Agent Dale Bartholomew Cooper verkörperte. Für seine Leistung in der Show wurde er schließlich mit einem Golden Globe belohnt. Aus Serien wie Desperate Housewives kennt man Kyle auch. Zudem sorgte er in How I Met Your Mother in seiner Rolle als Captain für Lacher. Privat ist er seit 2002 mit seiner Frau Desiree glücklich verheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn namens Callum Lyon, mit dem sie abwechselnd in New York City und Los Angeles leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle MacLachlan bei den GQ Men of the Year Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle MacLachlan und seine Fau Desiree Gruber im November 2024

Anzeige Anzeige