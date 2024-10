Neuer Trailer zeigt Timothée Chalamet als jungen Bob Dylan

Fans bekommen neue Einblicke in die Verfilmung des Lebens von Musiklegende Bob Dylan (83)! Diese Woche erschien der Trailer zu "Like a Complete Unknown" von Regisseur James Mangold (60). Der Vorgeschmack auf YouTube zeigt, wie Timothée Chalamet (28) als Bob ein rasantes Musikerleben führt. Der Schauspieler steht mehrfach vor dem Mikrofon und singt sogar selbst – ob das seine Chancen auf eine Oscar-Nominierung erhöht? Doch er ist nicht der einzige Star im Cast: In einigen Szenen erkennt man Co-Stars wie Elle Fanning (26) und "Fight Club"-Darsteller Edward Norton (55).

Damit der Schauspieler den undurchsichtigen Charakter des Musikers im Film bestens widerspiegeln konnte, war Bob selbst an der Arbeit des Films beteiligt. James betonte im Podcast "Happy Sad Confused" bereits, dass Bob Timothée mit vielen Ratschlägen beiseite stand. Auch von Schauspielkollege Austin Butler (33), der für seine Biopic-Verkörperung als Elvis Presley (✝42) bekannt ist, holte sich Timothée viel Hilfe. "Ich habe im Grunde mit seinem gesamten 'Elvis'-Team für meine Dylan-Vorbereitungen gearbeitet", verriet er im Interview mit GQ.

Es ist nicht der erste Film über Bob Dylan: Schon 2007 machte es sich der Regisseur Todd Haynes zur Aufgabe, das verrückte Leben des Musikers zu verfilmen. In "I'm Not There" verkörperten Stars wie Richard Gere (75) und Heath Ledger (✝28) Bob Dylan. Der Film spielt in keiner chronologischen Reihenfolge, das ist dieses Mal anders: In "Like a Complete Unknown" wird das Leben des Musikers in der richtigen Reihenfolge aufgearbeitet. Der Fokus liegt besonders auf dem Auftritt des Newport Folk Festivals 1965, der den provozierenden Umschwung des Musikers von Folkmusik auf Rock ’n’ Roll markiert. Ein wenig Geduld müssen die Fans allerdings noch haben, denn der Film soll erst am 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos erscheinen.

Getty Images Timothée Chalamet im Januar 2023

Getty Images Bob Dylan, 1978

