Wieder vergeben? Elle Fanning hält mit Gus Wenner Händchen!

Ist Elle Fanning (25) etwa wieder vom Markt? Die Schauspielerin war rund fünf Jahre mit Max Minghella (38) zusammen. Aber ihre Liebe sollte nicht halten: Im April dieses Jahres bestätigte die kleine Schwester von Dakota Fanning (29), dass sie und der The Handmaid's Tale-Darsteller getrennt sind. Ein halbes Jahr nach dem Liebes-Aus scheint es jetzt aber schon einen neuen Mann in Elles Leben zu geben!

Page Six liegen aktuelle Schnappschüsse der 25-Jährigen vor, die sie vergangene Woche in New York City mit Gus Wenner zeigen. Elle und der CEO des Rolling-Stone-Magazins wirkten ziemlich vertraut: Hand in Hand und mit breitem Grinsen im Gesicht liefen sie durch die Straßen. Davor aßen die beiden mit Lorde (27), Annabelle Dexter Jones und Gus' Bruder Theo Wenner in dem Edelrestaurant The Waverly Inn zu Abend.

Ob zwischen Elle und dem Unternehmer tatsächlich etwas Ernsteres ist? Immerhin verriet die Blondine bereits kurz nach der Trennung von Max im Interview mit Harper's Bazaar, dass sie noch an die große Liebe glaube: "Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Nennt mich verrückt, aber ich glaube an diese Dinge. Ich habe das Gefühl, dass das mein Schicksal ist."

Getty Images Max Minghella und Elle Fanning im Dezember 2022

Getty Images Gus Wenner, Unternehmer

Getty Images Elle Fanning im Januar 2023

