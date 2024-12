Nachbarn behaupten: Herzogin Meghan lebt in den USA isoliert

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40), die seit mehr als vier Jahren in Montecito, Kalifornien, leben, stehen im Mittelpunkt einer neuen deutschen Dokumentation. In "Harry: Der verlorene Prinz" behaupten Nachbarn, dass Meghan sich kaum in die örtliche Gemeinschaft einbringe. Ihr luxuriöses Anwesen im Wert von rund 13 Millionen Euro bewohnen die beiden mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Allerdings sei die Familie sehr selten in der Öffentlichkeit zu sehen.

Die preisgekrönte Filmemacherin Ulrike Grunewald besuchte für die Dokumentation das exklusive Viertel und interviewte einige Nachbarn des Paares. Einer von diesen, Richard Mineards, äußerte sich kritisch: "Ich persönlich denke nicht, dass Meghan ein Gewinn für unsere Gemeinschaft ist. Sie geht nicht wirklich aus oder beteiligt sich an der Gemeinde." Er bemerkte auch, dass Harry in gewissem Maße geselliger sei, aber insgesamt seien beide kaum präsent. Ulrike erzählte der Daily Mail, dass ihre Recherchen darauf hindeuten, dass sich das Paar in Montecito isoliert habe. Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. So bemängeln viele, dass Meghan sehr arme Länder in teuren Designer-Klamotten besuche – dies hinterlasse keinen guten Eindruck. Dai Davies, ehemaliger Leiter der Abteilung zum Schutz des Paares und Divisionskommandeur bei der Metropolitan Police, merkte an: "Harry und Meghan geben sich nicht mit normalen Leuten ab, sondern nur mit der Oberklasse. Treffen sie ab und zu mal auf die ärmere Bevölkerung, geschieht dies im Rahmen sorgfältiger Planung. Es sind gut durchdachte Kampagnen."

Nach ihrem Rückzug aus dem königlichen Leben im Jahr 2020 suchte das Paar in Kalifornien nach einer privateren und unabhängigeren Existenz. Obwohl sie von anderen Prominenten und wohlhabenden Persönlichkeiten umgeben sind, scheint das Paar Wert auf Privatsphäre zu legen und sich auf das Familienleben mit ihren Kindern zu konzentrieren. Ihre Entscheidung, aus dem königlichen Rampenlicht herauszutreten, hat sowohl Bewunderung als auch Kritik hervorgerufen. Einige Aktionen, mit denen das Paar doch in die Öffentlichkeit tritt, sorgen für zahlreiche Diskussionen und rufen nicht nur Verständnis hervor. Zwar können viele den Wunsch des Paares nach Unabhängigkeit von der königlichen Familie verstehen. Dennoch berichtet Ulrike in der Dokumentation: "Das kulturelle Leben zeigt sich hier sehr lebendig und findet oft in geschlossenen Kreisen statt. Da Harry und Meghan kaum an solchen Aktivitäten teilnehmen, deutet dies darauf hin, dass sie sich auch in ihrer neuen Heimat vollkommen isoliert haben."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Oktober 2018

