Prinz Harry äußert sich zu Scheidungsgerüchten mit Meghan

Prinz Harry (40) hat die Gerüchte über eine mögliche Scheidung von Meghan Markle (43) öffentlich zurückgewiesen. Bei seinem Auftritt bei der DealBook Summit der New York Times in New York City am Mittwoch sprach der royale Aussteiger die Spekulationen an, die aufgrund ihrer getrennten öffentlichen Auftritte entstanden sind. "Anscheinend haben wir zehn- bis zwölfmal Häuser gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns offenbar auch zehn- bis zwölfmal scheiden lassen", sagte Harry laut People mit einem Schmunzeln. Er ergänzte: "Es ist schwer, da mitzuhalten, aber deshalb ignoriert man es einfach."

Die getrennten Auftritte des Paares hatten zuletzt für Aufsehen gesorgt. Während der 40-Jährige in New York war, um über Themen wie Medien und Desinformation zu sprechen, befand sich Meghan in Kalifornien, wo sie an einer Gala in Beverly Hills teilnehmen sollte. Dieser Umstand führte zu Spekulationen über mögliche Spannungen in ihrer Ehe. Harry äußerte Verständnis für das Interesse der Öffentlichkeit, betonte jedoch, dass er Mitleid mit denjenigen habe, die solche Gerüchte verbreiten oder daran glauben. "Ihre Hoffnungen werden aufgebaut, und dann passiert es doch nicht. Ich fühle wirklich mit ihnen", erklärte er während seines Auftritts.

Seit ihrem Rückzug aus den königlichen Pflichten im Jahr 2020 leben Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in Kalifornien. Sie engagieren sich für wohltätige Zwecke und setzen sich für Themen wie mentale Gesundheit und soziale Gerechtigkeit ein. Harry betonte, wie glücklich er darüber sei, seine Kinder in den USA großzuziehen – und dass sie dort Möglichkeiten hätten, die ihnen im Vereinigten Königreich vielleicht nicht offenstünden.

Getty Images Prinz Harry im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinz Harry

