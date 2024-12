Nächster Schritt: Stefan will bald bei Iris Klein einziehen

Iris (57) und Stefan Braun hatten ihren zweiten Auftritt als Pärchen. Bei der Weihnachtsparty "Katy’s Xmas Wonderland" von Kate Merlan (37) glänzen der Reality-TV-Star und ihr Freund in weihnachtlichen Outfits und plaudern über ihre Zukunftspläne: Iris und Stefan wollen zusammenziehen. Das verrät die Reality-Bekanntheit im Interview mit RTL: "Er hat seine Wohnung gekündigt." Stefan wird also zu seiner Liebsten nach Worms ziehen. Vor dem Umzug stehen aber noch einige Renovierungsarbeiten an. "Dann bauen wir noch ein bisschen an! Bei uns im Häuschen gibt es noch ein Büro für ihn", verkündet die Mutter von Daniela Katzenberger (38) und Jennifer Frankhauser (32).

Auch auf ihre Partnerschaft kommen die Turteltauben in dem Interview zu sprechen und zeigen dabei, dass sie den gleichen Humor haben. "Wir sind jetzt neun Monate zusammen", verkündete Stefan glücklich. Iris scherzt daraufhin: "Dein erstes Kind wäre jetzt eigentlich schon da." Ihr Liebster springt auf den Zug auf und ergänzt: "Neun Monate haben wir jetzt. Und die erste Schwangerschaft haben wir durch."

Iris ist derzeit anscheinend glücklicher denn je. Erst vor wenigen Wochen ließ sie sich offiziell von ihrem Ex-Mann Peter Klein (57) scheiden. Der Ehe trauert sie aber offenbar so gar nicht hinterher: "Jetzt geht es für Stefan und mich erst mal in den Urlaub mit der Familie. [Wir] planen unsere gemeinsame Zukunft", schwärmte sie kurz nach der Scheidung gegenüber Promiflash.

