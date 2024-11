Iris Klein plant nach Scheidung rosige Zukunft mit Stefan

Es hat lange gedauert, jetzt ist es so weit: Iris (57) und Peter Klein (57) sind geschieden. Fast zwei Jahre haben die ehemaligen Eheleute eine öffentliche Schlammschlacht veranstaltet. Doch Iris hat ihren Blick auf die Zukunft gerichtet – und dabei spielt ihr Partner Stefan Braun eine große Rolle. Gegenüber Promiflash erzählt sie exklusiv: "Jetzt geht's für Stefan und mich erst mal in den Urlaub mit der Familie. [Wir] planen unsere gemeinsame Zukunft." Tatsächlich soll der aktuelle Partner der Reality-TV-Bekanntheit auch schon seine eigene Wohnung gekündigt haben.

Stefan und Iris sind seit knapp neun Monaten zusammen. Lange hielten die beiden Turteltauben ihre Liebe geheim, doch mittlerweile zeigen sie sich immer wieder total verliebt. Seit einigen Wochen wird sogar gemunkelt, dass die beiden sich heimlich verlobt haben – das Fass ins Rollen brachte eine Bemerkung von Iris selbst: In der Show "Daniela Katzenberger" wird sie von ihrer Tochter gefragt, wie es denn nun in Sachen Verlobung aussehe. Iris war sich schon damals sicher, dass Stefan ihr nächster Ehemann werden soll. Auf die Frage, ob er ihr denn überhaupt schon einen Antrag gemacht hätte, meinte sie: "Ja, hat er. In Paris auf dem Eiffelturm!"

Damit liegt Peter wohl endgültig hinter Iris. Die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen und haben sich im vergangenen Jahr immer wieder furchtbare Beleidigungen an den Kopf geworfen. Sich deswegen in Ruhe nochmal aussprechen, das möchte Iris nicht, wie sie gegenüber Promiflash klarstellt: "Auf eine Aussprache bzw. Rechtfertigung möchte ich in Zukunft verzichten, weil das Thema Klein/Ehe und Ehebruch für mich erledigt ist." Tatsächlich soll die Scheidung selbst für sie auch "sehr emotionslos und schnell" vonstattengegangen sein.

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

