Opernsänger Andrea Bocelli denkt noch nicht an seine Rente

Seit vielen Jahren gilt Andrea Bocelli (66) in der Opernwelt als ein Ausnahmetalent. Tatsächlich begann die Karriere des Tenors vor mehr als 30 Jahren! Allerdings denkt der Musiker noch lange nicht ans Aufhören. In einem Interview mit People meint er bestimmt: "Wenn ich an Rentner denke, denke ich immer an alte Männer in ihren Schlafanzügen, die auf der Bank sitzen und die Tauben füttern." Darauf habe er absolut keine Lust. Wie er selbst meint, würde er lieber weiterhin arbeiten – denn "Tauben kann man auch nebenbei füttern".

Allerdings ist der Musiker sich auch bewusst, dass es nicht für immer so weitergehen kann wie bisher. "Sicher ist, dass der Tag kommen könnte, an dem meine Stimme nicht mehr dieselbe ist und nicht mehr die Leistung erbringen kann, die mein Publikum von mir erwarten würde", gibt Andrea zu. Doch deswegen macht er sich bisher keine Sorgen. Wie er im Interview mit dem Magazin weiter verrät, wird er sich um diesen Tag kümmern, "wenn es so weit ist". Doch er ist sich sicher: "Ich bin schon jetzt sehr glücklich und zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, bis zum letzten Auftritt, den ich haben werde."

Andrea Bocelli hat noch viel vor. Obwohl er während seiner langen Karriere schon einige Duette singen durfte, gibt es einen Promi, mit dem er noch nicht das Vergnügen hatte. Im Sommer offenbarte er gegenüber Mirror, dass er unglaublich gerne einmal an der Seite von Taylor Swift (34) auf der Bühne stehen würde. Die Amerikanerin ist besonders für ihre Pop-Musik bekannt – und das ist nicht unbedingt Andreas musikalischer Stil. Dennoch würde es ihm viel bedeuten, denn wie er selbst erklärte, könnte er so sicherlich seine zwölfjährige Tochter Virginia beeindrucken. Die ist nämlich ein riesiger Fan der "Lover"-Interpretin.

Getty Images Andrea Bocelli, September 2024

Getty Images Andrea Bocelli, italienischer Sänger

