Sie hatten einen ganz besonderen Sänger für ihre Hochzeit! Gestern gaben sich Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) in einer romantischen Zeremonie vor Freunden und Familie zum dritten Mal das Ja-Wort. Die Feier fand nicht nur direkt am Meer in Italien statt, sondern orientierte sich auch in der Deko an dem mediterranen Lebensgefühl. Deshalb durfte natürlich auch italienische Musik nicht fehlen: Andrea Bocelli (63) sang für Kourtney und Travis!

In ihrer Story auf Instagram postete Kourtneys Schwester Kim (41) ein Video, in der Andrea das Liebeslied "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42) zum Besten ist. Dabei wird er von einem Pianisten am Flügel begleitet und legt all sein Gefühl in den romantischen Song. Im Hintergrund sieht man das Hochzeitspaar mit sanften Schritten eng umschlungen die Tanzfläche eröffnen. Für ihren Hochzeitstanz zur Livemusik legte Kourtney auch ihren XXL-Schleier ab und sorgte in ihrem kurzen Kleid so für perfekte Bewegungsfreiheit.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Andrea für die Kardashians singt! Tatsächlich krönte er auch das Liebesglück von Kim und Kanye West (44) bei deren Hochzeit 2014 mit "Con Te Partirò". Und auch andere Stars setzten auf den Musiker als Hochzeitssänger: 2018 trat er bei der Feier von Prinzessin Eugenie (32) und ihrem Mann Jack Brooksbank (36) auf.

Andrea Bocelli bei Kourtney Kardashians Hochzeit

Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

Andrea Bocelli, Dezember 2020 in Berlin

