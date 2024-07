Wow! Deshalb möchte Andrea Bocelli mit Taylor Swift singen

Der Star-Tenor Andrea Bocelli (65) sang in der Vergangenheit nicht nur alleine, sondern auch gerne im Duett seine Lieder. Der absolute Klassiker stellt dabei "Time To Say Goodbye" an der Seite von Sarah Brightman (63) dar. Wenn es nach dem Italiener ginge, hätte er jetzt schon seine Wunschpartnerin für ein weiteres Duett im Visier: Mit keiner Geringeren als der rekordbrechenden Popsängerin Taylor Swift (34) möchte er zusammenarbeiten! Dies verriet er im Interview mit Mirror. Der Grund für seine Auswahl könnte dabei kaum niedlicher sein: Er würde gerne seine 12-jährige Tochter Virginia beeindrucken!

Virginia war bei dem Gespräch dabei und sprach offen darüber, dass sie beim kommenden Duett ihres Papas inständig auf Taylor hoffe. Sie selbst sei schließlich ein riesiger Fan und bekennender Swiftie: "Ich liebe Taylor Swift und werde in ein paar Tagen zu einem ihrer Konzerte gehen. Es wäre toll, wenn er als Nächstes mit ihr zusammenarbeiten würde." Ihr Vater wäre dem Ganzen gegenüber offensichtlich nicht abgeneigt, wie er verkündete: "Ich habe darüber nachgedacht, und es könnte eine tolle Sache sein." Eines Tages steht Virginia möglicherweise selbst mit Taylor auf einer Bühne, da sie das Gesangstalent offensichtlich geerbt hat. So wirkte sie neben verschiedenen Live-Auftritten auch auf dem weihnachtlichen Bocelli-Familienalbum "A Family Christmas" mit.

Andrea kann in seiner erfolgreichen Karriere bereits auf viele besondere Kooperationen, Auftritte und Gesangspartner zurückblicken. Zu diesen zählten unter anderem absolute Topstars wie Ed Sheeran (33), Shania Twain (58), Nelly Furtado (45) oder Jennifer Lopez (54). Auch auf privaten Events einiger Promis sorgte der begehrte Sänger schon öfter für die passende musikalische Untermalung. So verzauberte er zum Beispiel die Gäste auf der Hochzeitsfeier von Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) mit einer Interpretation des Liebeslieds "Can't Help Falling in Love".

Getty Images Andrea Bocelli mit seiner Tochter Virginia Bocelli, April 2021

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger

