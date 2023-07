Beef bei Kim und Kourtney: Andrea Bocelli möchte schlichten!

Ob er die Wogen glätten kann? Zwischen den Schwestern Kim (42) und Kourtney Kardashian (44) herrscht derzeit dicke Luft. Auslöser des Dramas war die Hochzeit von Kourtney und Travis Barker (47) im vergangenen Jahr – angeblich soll Kim diesen Anlass genutzt haben, um einen Businessdeal mit Dolce & Gabbana auszuhandeln. Kim wirft ihrer älteren Schwester wiederum vor, diese hätte ihre Hochzeit mit Kanye West (46) kopiert. Nun schaltet sich Andrea Bocelli (64) ein, der auf beiden Hochzeiten sang – der Italiener versucht wohl, zwischen den Schwestern zu vermitteln!

In seiner Instagram-Story äußert sich Andrea zu dem Beef, der sich zwischen den Reality-Stars abspielt. Kim hatte in der neuesten Folge von The Kardashians nämlich verraten, dass dieser im Jahr 2014 auf ihrer Hochzeit gesungen hatte, ehe Kourtney ihn ebenfalls für ihren großen Tag engagierte. Der Sänger schreibt: "Liebe Kim und liebe Kourtney, ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr beide meine Stimme liebt und ich werde immer gerne für euch singen." Es klingt ganz danach, als wolle der Italiener die Wogen zwischen den Powerfrauen glätten.

Erst vor Kurzem hatte ein Insider gegenüber People verraten, dass Kourtney ernsthaft in Erwägung ziehe, der Reality-Show ihrer Familie den Rücken zu kehren: "Es gibt so viele wichtigere Dinge, auf die sie sich fokussieren möchte. Sie liebt ihr Unternehmen und ihre Marke. [...] Sie braucht ihre Familie oder ihre Schwestern nicht, um Geld zu verdienen."

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Dezember 2019

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

