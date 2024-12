Til Schweiger spielt die Hauptrolle in US-Serie "Fatal Game"

Schauspieler Til Schweiger (60) wird die Hauptrolle in der neuen Krimiserie "Fatal Game" übernehmen, die Anfang 2025 weltweit ausgestrahlt werden soll. Die spannende Serie wird unter anderem auf der neuen Streaming-Plattform Vaba TV zu sehen sein, die im Januar startet. Im Zentrum der Handlung steht dabei laut Variety eine Gruppe von zehn Freunden, die für eine Verlobungsfeier auf eine abgelegene Insel reist – doch ein harmloses Spiel nimmt eine tödliche Wendung.

Hinter der spannenden Serie stehen USATV Productions sowie der französisch-brasilianische Schauspieler Renan Pacheco und Chase Mattson. In "Fatal Game" erzählen die Autoren Sara Sarkissian und Anush Petrosyan eine packende Geschichte, in der alle fünf Stunden ein weiteres Opfer zu beklagen ist. Da es 72 Stunden bis zur Ankunft des nächsten Schiffs dauert, müssen die Freunde den Mörder finden, bevor es zu spät ist. Laut Variety verriet Barat Sargsyan, Präsident von USATV Productions, in einer Erklärung: "Mit ihrem hohen Produktionswert und der fesselnden interaktiven Erzählweise wird diese Serie ein Muss für Fans von Mystery, Spannung und Thrillern."

Til Schweiger, der in den letzten Jahren auch als Produzent und Regisseur aktiv war, erweitert mit diesem Projekt sein internationales Portfolio. Der Schauspieler, der vier Kinder hat, ist bekannt dafür, sich gerne in verschiedenen Rollen auszuprobieren. Neben seiner Arbeit in Film und Fernsehen legt Til auch großen Wert auf seine Familie und findet in seinem turbulenten Berufsleben immer wieder Zeit, für seine Liebsten da zu sein. In der Vergangenheit zeigte er sich in Interviews oft als Familienmensch, der es liebt, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und sie auf ihren eigenen künstlerischen Wegen zu unterstützen.

Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023

Getty Images Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024

