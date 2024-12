"Burn-out": Das sind die Gründe für Pietro Lombardis Auszeit

Vor drei Jahren zog sich Pietro Lombardi (32) aus der Öffentlichkeit zurück. Nun spricht der Sänger in einer Instagram-Story über die Hintergründe. "Ich hatte keine Energie mehr und meine Psyche war einfach nicht mehr da, wo sie hätte sein sollen", erklärt er und berichtet weiter: "Da war ich wirklich kurz vorm Burn-out. Ich saß einfach zu Hause im Dunkeln und nach zwei Stunden habe ich gemerkt: 'Hä? Ich sitze zwei Stunden im Dunkeln, was ist mit mir los?'"

Daraufhin entschied Pietro, eine Pause einzulegen. "Ich habe wieder Energie getankt und einfach auch mit Psychologen gesprochen – das ist vollkommen in Ordnung und nichts, wofür man sich schämen sollte", betont er in der Story. Für rund zwei Monate zog sich der DSDS-Star von den Social-Media-Plattformen zurück. In dieser Zeit konnte er neue Kraft sammeln und wieder zu sich selbst finden.

Es liegen turbulente Monate hinter dem dreifachen Papa: Anfang Oktober eskalierte ein Streit zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). Es kam zu einem Polizeieinsatz, und die Influencerin wurde mit ihrem Baby in eine Klinik gebracht. Kurz darauf wurde Pietros Aus bei DSDS bekannt. Viele Fans vermuteten, dass die zahlreichen Negativ-Schlagzeilen Schuld an dem Show-Aus waren. "Ich wurde nicht rausgeschmissen, das ist eine absolute Lüge", betonte Pietro allerdings im November in einer Instagram-Story. In den vergangenen Wochen teaserte er außerdem kommende TV-Projekte an.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023