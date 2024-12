Christina Dimitriou ist schwanger: Das ist ihr Werdegang

Christina Dimitriou (32) verkündete am vergangenen Wochenende bei den Reality Awards in Köln überraschende Neuigkeiten: Die Reality-TV-Darstellerin erwartet ihr erstes Kind. Promiflash nimmt die Babynews zum Anlass und beleuchtet den Werdegang der beliebten Influencerin. Im Video erfahrt ihr alle wichtigen Meilensteine ihrer TV-Karriere. Egal ob Temptation Island oder Ex on the Beach – mit der Content Creatorin wurde es nie langweilig!

