Aleks und Vanessas Statement: Christina Dimitriou rastet aus

Jetzt hat sie wohl endgültig genug! Temptation Island V.I.P. ging für Christina Dimitriou (30) alles andere als gut aus. Ihr damaliger Partner Aleksandar Petrovic (31) verliebte sich nicht nur in die Verführerin Vanessa – er ging sogar eine Beziehung mit ihr ein, ohne vorher mit der Griechin darüber gesprochen zu haben. Nun gab es auch noch ein langes Statement von dem Fitness-Trainer. Aleks behauptet, dass Christina ihn zurückhaben wollte – jetzt schießt sie zurück!

In seinem gemeinsamen Instagram-Statement mit Vanessa behauptet Aleks, dass es am Flughafen nach dem TV-Experiment so zugegangen sei: "Dann tat sie mir auch leid, weil sie hat trotzdem versucht zu kämpfen und wollte mir verzeihen und wollte, dass wir wieder zusammenkommen." In den Kommentaren stellte Christina dann aber klar: "Nach all dem – dass du dich traust, so was zu sagen. Peinlich. Wer hat am Flughafen sechs Stunden wie ein Baby geweint und meine Hand genommen?" Daraufhin forderte sie, dass Aleks nicht mehr über sie reden solle: "Es reicht mit Aufmerksamkeit."

Die meisten Fans im Netz glauben eher der Ex von Aleks. "Denkst du, wir haben geglaubt, was der redet? War klar, dass er alles tut, um dich schlecht zu machen, nur damit man seine Beziehung und Entscheidung feiert. Traurig", unterstützt ein Follower Christina und schenkt dem einstigen Love Island-Boy keinen Glauben.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

