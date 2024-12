Das bewegte "Make Love, Fake Love"-Karina zu ihrer Teilnahme

Erst kürzlich wurde bekannt, wer das Gesicht der dritten Staffel Make Love, Fake Love wird: Karina Wagner (28) wird sich im kommenden Jahr der Challenge stellen, unter mehreren Männern die Liebe zu finden – jedoch sind nicht alle der Kandidaten auch wirklich Single. Im Interview mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, weshalb sie diese Herausforderung annahm. "Ich habe mich für ['Make Love, Fake Love'] entschieden, weil es nicht nur Dating ist, sondern auch ein Spiel, bei dem ich meine Menschenkenntnis auch noch einmal anders prüfen kann", offenbart sie. Darüber hinaus sei es natürlich auch die Tatsache, das Glück zu haben, "gleich mehrere Männer auf einmal daten zu können."

Die 28-Jährige verrät außerdem, ihre Freunde und Familie seien sprachlos gewesen, als sie von ihrer Teilnahme erfuhren – genauso wie sie selbst. Trotzdem können es alle kaum abwarten, die Show zu sehen. Welchem Detail der Sendung blickte Karina vor den Dreharbeiten aber am freudigsten entgegen? "⁠Am meisten habe ich mich auf das Zusammenleben mit den Männern gefreut, um die so richtig kennenzulernen und natürlich auch auf die gemeinsame Zeit", erklärt die einstige Bachelor-Lady gegenüber Promiflash und fügt hinzu, natürlich auch gehofft zu haben, dass sie sich verliebt. Gleichzeitig gab es aber auch einige Dinge, über die sie sich Gedanken machte. So habe sie sich beispielsweise Sorgen gemacht, belogen und am Ende verletzt zu werden.

Die großen Neuigkeiten wurden am vergangenen Samstag bei den Reality Awards in Köln verkündet. Dort erklärte keine Geringere als "Make Love, Fake Love"-Moderatorin Janin Ullmann (43), dass Karina die neue Single-Lady ist und die beliebte Realityshow ab dem 2. Januar zu sehen sein wird. Doch das war nicht alles: Darüber hinaus versprach sie, die kommende Staffel werde den Zuschauern Dinge liefern, die es noch nie zuvor in der Sendung gegeben hatte.

