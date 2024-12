Entstellt: Brandi Glanville äußert sich zu bizarrem Selfie

Brandi Glanville (52) hat am Wochenende ein schockierendes Foto ihres entstellten Gesichts in den sozialen Medien geteilt und damit bei ihren Fans große Besorgnis ausgelöst. Nachdem sie mit der Bildunterschrift "Reicht jetzt!" viel Raum für Spekulationen ließ, erklärte die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit nun in einem Beitrag auf X, dass sie selbst nicht genau wisse, was mit ihr passiert sei. "Ich wünschte, ich wüsste es. Ich war in den letzten anderthalb Jahren immer wieder im Krankenhaus und habe fast jeden Dollar ausgegeben, um es herauszufinden", schrieb Brandi.

Sie berichtete weiter, dass verschiedene Ärzte unterschiedliche Diagnosen gestellt hätten. "Einige Ärzte sagen, ich habe einen Parasiten, der in meinem Gesicht herumwandert. Andere glauben, es handelt sich um ein stressbedingtes Ödem", erklärte die Darstellerin ihren Followern. Mit einem sarkastischen Unterton fügte Brandi hinzu: "Ich persönlich sage, es ist Bravo", womit sie auf den Fernsehsender anspielte, der ihre frühere Show ausstrahlte und mit dem sie einen anhaltenden Rechtsstreit führt. Bereits einen Tag zuvor hatte Brandi ein besorgniserregendes Selfie mit den Worten "Mir ist übel davon!" gepostet und damit für Aufsehen im Netz gesorgt.

Brandi hatte bereits in der Vergangenheit über ihre gesundheitlichen Probleme und den Einfluss von Stress auf ihr Wohlbefinden gesprochen. Bereits im Juli machte sie den Sender Bravo für ihr geschwollenes Gesicht verantwortlich und gab an, "unglücklich und deprimiert" wegen anhaltender rechtlicher Auseinandersetzungen zu sein. "Stress wird dich umbringen. Wie steht es um deine Gesundheit? Kümmert euch um euch selbst, Leute. Danke, Bravo. Ich könnte nicht einmal arbeiten, wenn ich wollte, zu diesem Zeitpunkt", schrieb sie damals auf X.

Twitter / BrandiGlanville Brandi Glanville im Juli 2024

Getty Images Brandi Glanville im Dezember 2018, Beverly Hills

