Ernst August von Hannover geht nach einem Sturz am Rollator

Besorgniserregende Neuigkeiten zu Ernst August von Hannover (70): Wie die spanische Zeitung "Hola" berichtete, stürzte der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., am 4. Dezember und wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach einer Nacht wurde der Adlige wieder entlassen – Fotos, die unter anderem Bild vorliegen, zeigen ihn auf einen Rollator gestützt und in Begleitung seines Sohnes Christian von Hannover (39) beim Verlassen des Krankenhauses in Madrid. Dabei wirkt Ernst August sehr zerbrechlich und geschwächt.

Hinter dem 70-Jährigen liegen turbulente Jahre: 2019 hatte er mit Wutausbrüchen und einer zeitweiligen Haftstrafe für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Zwei Jahre später wurde er dann zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Ernst August Polizisten und ein Ehepaar, das auf seinem Anwesen beschäftigt war, im Vollrausch massiv bedroht hatte.

Ernst August ist das Familienoberhaupt des ehemals königlichen Hauses Hannover und des einstigen herzoglichen Hauses von Braunschweig. Er ist ein Welfe und gehört somit zum ältesten noch existierenden Hochadelsgeschlecht Europas. Er hat drei Kinder: Aus seiner Ehe mit Chantal Hochuli gingen die beiden Söhne Ernst August VI. (41) und Prinz Christian von Hannover hervor. Aus der Ehe mit Caroline von Monaco stammt Tochter Alexandra Prinzessin von Hannover (25). Seit drei Jahren ist die Künstlerin Claudia Stilianopoulos die Frau an seiner Seite.

Anzeige Anzeige

FOTOKERSCHI / ActionPress Ernst August von Hannover im Landesgericht Wels

Anzeige Anzeige

Splash News Ernst August von Hannover und seine Freundin im März 2022

Anzeige Anzeige