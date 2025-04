Ernst August von Hannover im Krankenhaus: Das ist bekannt

Seit dem 3. April befindet sich Ernst August Prinz von Hannover (71) in einem Krankenhaus in Madrid. Eine enge Vertraute des 71-Jährigen, die Künstlerin Claudia Stilianopoulos, äußerte sich in einem Interview mit dem spanischen Nachrichtenportal eleconomista erstmals zu seinem Zustand. Claudia erklärte, der Prinz reagiere positiv auf die medizinische Behandlung und sei guter Dinge. Warum sich Ernst August in der Klinik aufhält, verriet sie nicht. Medienberichten zufolge soll er sich jedoch bereits im Dezember 2024 einer Hüftoperation unterzogen haben.

Claudia, die den Prinzen täglich besucht, gilt als eine der wichtigsten Bezugspersonen des Welfen-Oberhaupts. Über die letzten Jahre hinweg sei sie ihm sehr nahe gewesen und stehe ihm nun unterstützend zur Seite. Seine Ehefrau Caroline von Hannover (68), mit der Ernst August seit 16 Jahren nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, wurde während seines Krankenhausaufenthalts hingegen bisher nicht gesehen. Das Paar, dessen Ehe immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wird, hat sich nie zu seiner Beziehungssituation geäußert.

Als Oberhaupt des Hauses Hannover, einem der ältesten deutschen Adelshäuser, sorgte Ernst August in der Vergangenheit regelmäßig für Schlagzeilen – sei es durch Rechtsstreitigkeiten, gesundheitliche Probleme oder sein turbulentes Privatleben. Jahrzehntelang hatte Ernst August Einfluss in europäischen Hochadelskreisen. Seine Ehe mit Caroline, der Schwester von Fürst Albert von Monaco (67), galt einst als glanzvolle royale Verbindung. Zuletzt lebte Ernst August eher zurückgezogen. Über sein jetziges Privatleben ist wenig bekannt, doch Claudia, die Tochter einer bekannten Adelsfamilie in Spanien, scheint eine wichtige Stütze für den Prinzen zu sein.

Getty Images Caroline und Ernst Prinz August von Hannover, Juli 2006

GTres / SplashNews.com Ernst August Prinz von Hannover und seine Freundin Claudia Stilianopoulos, Oktober 2021

