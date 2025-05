Sorge um Party-Prinz: Ernst August erneut in Klinik

Ernst August von Hannover (71) sorgt erneut für große Besorgnis: Der bekannte Royal wurde oe24.at zufolge vor wenigen Tagen mit dem Rollstuhl in das Krankenhaus Ruber International in Spanien gebracht. Begleitet wurde er dabei von seiner langjährigen Partnerin Claudia Stilianopoulos, einer Haushälterin und einem Fahrer. Augenzeugen beschrieben ihn als deutlich abgemagert und gesundheitlich angeschlagen. Besonders auffällig war die enge Unterstützung durch Claudia, die nicht von seiner Seite wich, ihm beim Aussteigen aus dem Auto half und seine Hand hielt – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sie ihm in dieser schwierigen Phase beisteht.

Während die genaue Ursache des aktuellen Klinikaufenthalts nicht öffentlich gemacht wurde, ist bekannt, dass es sich diesmal um eine geplante Aufnahme handelt. Ernst August hatte in der Vergangenheit immer wieder mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem mit Nierenbeschwerden. Zusätzlich berichteten Medien wie oe24.at über seine Alkoholprobleme und familiären Konflikte. Besonders die öffentliche Distanzierung seines Sohnes Ernst August Junior hatte in der Familie und in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Freunde und Wegbegleiter hoffen nun inständig, dass sein Zustand stabilisiert werden kann und finanzielle wie auch emotionale Belastungen gemildert werden.

Der einst als Party-Prinz bekannte Ernst August hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Der Adelsspross lebt mittlerweile zurückgezogen und scheint seinen Kreis von Vertrauten auf wenige Personen begrenzt zu haben. Claudia Stilianopoulos, eine spanische Künstlerin und enge Weggefährtin, gilt als seine große Stütze: Sie ist seit Jahren an seiner Seite und bewies auch in kritischeren Zeiten Loyalität. Über die Beziehung der beiden wurde in der Vergangenheit wenig öffentlich bekannt, doch ihr enger Zusammenhalt in dieser Krise spricht Bände. Das Krankenhaus Ruber International, in dem Ernst August aktuell behandelt wird, hat sich einen Namen als Anlaufstelle für Prominente und wohlhabende Patienten gemacht – hier trifft Diskretion auf ausgezeichnete medizinische Versorgung, was dem krisenerprobten Royal nun zugutekommen soll.

GTres / SplashNews.com Ernst August Prinz von Hannover und seine Freundin Claudia Stilianopoulos, Oktober 2021

Getty Images Prinz Ernst August von Hannover, 2021

