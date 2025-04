Ernst August kämpft erneut mit gesundheitlichen Problemen

Große Sorgen um Ernst August von Hannover (71): Der Welfenprinz wurde am 3. April in die Clínica Ruber in Madrid eingeliefert. Wie Bild berichtet, kämpft der Adelige mit akuten gesundheitlichen Problemen – im Raum stehen Nierenbeschwerden und erneute Komplikationen mit der Bauchspeicheldrüse. Aktuell soll er sich sogar auf der Intensivstation befinden. Unterstützung bekommt Ernst August in dieser schwierigen Zeit von seiner Lebensgefährtin Claudia Stilianopoulos. Auch sein Sohn Christian aus erster Ehe soll an seiner Seite sein.

Seinen ersten gesundheitlichen Rückschlag erlitt der 71-Jährige bereits vor knapp zwei Jahrzehnten: 2005 musste er wegen einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung fast zwei Wochen im Krankenhaus verbringen, einen Großteil davon angeblich auf der Intensivstation. In den folgenden Jahren reihten sich gesundheitliche Krisen aneinander – von weiteren Pankreatitiden über eine Notoperation 2018 wegen eines Zwölffingerdarm-Geschwürs bis hin zu einem bösartigen Tumor im Hals. Ernst August hatte in den vergangenen Jahren auch mit psychischen Problemen und einem rapiden Gewichtsverlust zu kämpfen. Trotz mehrerer Kuren scheint sich sein Zustand weiterhin kaum stabilisiert zu haben.

Ernst August stammt aus dem traditionsreichen Haus Hannover und ist ein direkter Nachfahre des britischen Königshauses. Privat führt er ein bewegtes Leben. Seit 2019 ist er mit der Künstlerin Claudia Stilianopoulos liiert, die ihm nach eigenen Aussagen wieder Kraft verliehen hat. Zuvor war der Welfenprinz zweimal verheiratet – unter anderem mit Caroline von Hannover. Ernst August ist bekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil – Fotos, die Bild vorliegen, zeigen ihn auch zuletzt noch mit einer Zigarette in der Hand. Was genau ihm fehlt, ist bisher nicht offiziell bekannt. Öffentlich geäußert hat er sich zu seinem Zustand nicht.

Getty Images Caroline und Ernst Prinz August von Hannover, Juli 2006

Getty Images Ernst August von Hannover im Juni 2009

