Nach Klinik: Ernst August von Hannover geht am Rollator

Ernst August von Hannover (71), der prominente Welfen-Prinz, ist nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus der Klinik erstmals wieder öffentlich gesehen worden. In Madrid besuchte er am Donnerstag gemeinsam mit seinem Chauffeur ein Restaurant – Stütze leistete ihm dabei nicht nur ein Gehstock, sondern auf dem Weg zum Mittagessen auch ein Rollator. Der für seine Lebendigkeit bekannte Royal wirkte merklich schmaler und erschöpft, ließ sich davon aber offensichtlich den Appetit nicht verderben. Fotos, die Bild veröffentlichte, zeigen ihn, wie er langsam mit einer Zigarette in der Hand die wenigen Meter zum Lokal zurücklegt. Für den Ausflug wählte der Adlige ein hellblaues Hemd und eine olivfarbene Weste.

Hinter dem müden Auftreten verbirgt sich eine schwere Zeit: Anfang April war bekannt geworden, dass das Oberhaupt des Hauses Hannover mit Verdacht auf Nierenversagen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Angeblich lag er sogar auf der Intensivstation. Seine Freundin, die griechische Künstlerin Claudia Stilianopoulos, wurde mehrmals am Gelände der Klinik gesehen und berichtete der spanischen Plattform "El Economista", dass es ihm "gut auf die Behandlung" gehe und seine Stimmung trotz der Erkrankung "positiv" sei – auch wenn sie selbst "sehr besorgt" über seinen Zustand blieb. Auch sein Sohn Christian schaute nach Ernst August, während dieser um seine Gesundheit kämpfte.

Ernst August von Hannover ist als Urenkel von Kaiser Wilhelm II. eine schillernde Figur im europäischen Hochadel. Seit 1999 ist er offiziell mit Caroline von Monaco (68) verheiratet, der Tochter von Grace Kelly (✝52), doch das Paar lebt schon lange getrennt – scheiden ließ sich das Adelspaar bisher jedoch nicht. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter: Alexandra von Hannover. Die Monegassin ist 25 Jahre alt.

Splash News Ernst August von Hannover und seine Freundin im März 2022

Getty Images Caroline und Ernst Prinz August von Hannover, Juli 2006