Der Rapper Jay-Z ist schockiert über Vergewaltigungsklage

Gegen Jay-Z (55) wurden in den vergangenen Wochen schwere Anschuldigungen erhoben. Der Rapper soll im Jahr 2000 gemeinsam mit P. Diddy (55) ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Auf X meldet sich der Ehemann von Beyoncé (43) nun erstmals zu Wort und beteuert seine Unschuld. "Mein einziger Kummer gilt meiner Familie. Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem ihre Freunde sicherlich die Berichterstattung der Presse mitbekommen und Fragen über die Art dieser Behauptungen stellen werden, und ihnen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären", schreibt Jay-Z und fügt hinzu: "Ich trauere um einen weiteren Verlust von Unschuld."

Bereits im Oktober wurde gegen Jay-Z Klage eingereicht. Eine anonyme Klägerin soll am Sonntag erneut Klage eingereicht haben, aus der hervorgeht, dass der 55-Jährige sein mutmaßliches Opfer "vergewaltigt" haben soll, während wohl Diddy und andere Prominente zugeschaut haben. Das berichtet unter anderem Fox News. Der dreifache Vater weist die Vorwürfe nicht nur von sich zurück, sondern beschuldigte zudem auch seinen Anwalt, ihn erpresst zu haben. "Mein Anwalt hat einen Erpressungsversuch, einen sogenannten Forderungsbrief, von einem 'Anwalt' namens Tony Buzbee erhalten. Er hatte sich ausgerechnet, dass die Art dieser Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit mich dazu bringen würden, einen Vergleich zu schließen", ließ er über die Social-Media-Plattform verlauten.

Die ersten Anschuldigungen gegen Jay-Z erhob die Sängerin Jaguar Wright, als sie zu Gast bei "Piers Morgan Uncensored" war. "Seit vier Jahren mache ich darauf aufmerksam. Es ist nicht nur Diddy. Diddy und Jay-Z sind Monster", wetterte sie. Bis vor Kurzem äußerten sich Diddy und Jay-Z nicht zu den Vorwürfen. Davon überrascht sei Jaguar Anfang Oktober nicht gewesen, erklärte sie: "Das macht er immer so. Er legt überall Brände und zwingt alle um sich herum, Wasser zu schleppen, während er sich davonschleicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Tochter Blue Ivy Carter beim Super Bowl 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Juli 2019