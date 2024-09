Diese coolen Projekte stehen bald für Sylvester Stallone an

Sylvester Stallone (78) steht seit den 1970ern im Rampenlicht und hat seitdem schon einige Dinge erlebt. Genügend, um ein ganzes Buch zu füllen? "Ich arbeite gerade tatsächlich an einem Manuskript", verrät er im Interview mit "TMZ Live" und erklärt: "Ein Co-Autor und ich arbeiten uns gerade chronologisch durch mein Leben und wie ich überhaupt hier angekommen bin." Anfangen würde alles wohl mit seiner Ankunft in New York City. In der Zeit von Woodstock habe er sich zwischen den tausenden Menschen unbedeutend gefühlt. "In dem Moment habe ich realisiert, dass sich niemand anderes um dich kümmert und du nur dich selbst hast", meint er und fügt hinzu: "Und da beschloss ich, etwas aus mir zu machen."

Bevor er als Autor durchstartet, hat er aktuell allerdings ein anderes Projekt laufen: Seine Serie "Tulsa King" startet diesen Herbst in die zweite Runde. Darin verkörpert er einen Mafiaboss, der im Gefängnis sitzt. Obwohl die erste Staffel noch sehr dramatisch und düster ist, soll die zweite fast schon komödiantisch angehaucht sein. Wie der "Rambo"-Darsteller weiter im Interview verrät, sei das beabsichtigt. "Ich wollte die Rolle so nah wie möglich an meinem wirklichen Ich spielen", beginnt er und ergänzt: "Ich neige dazu, von einer sehr ernsten in eine verspielte Stimmung umzuschwenken. Und das habe ich vorher noch nie in einer Gangsterserie gesehen, deswegen wollte ich das unbedingt umsetzen."

Beruflich läuft bei dem 78-Jährigen also alles rund – doch auch privat kann Sylvester sich nicht beschweren: Erst im Mai feierten er und seine Frau Jennifer Flavin (56) ihren 27. Hochzeitstag! Um sein Glück mit der Welt zu teilen, wandte der "Rocky"-Darsteller sich der Plattform Instagram zu. Dort veröffentlichte er einen Schnappschuss von sich und seiner Herzdame am Tag ihrer Hochzeit und schrieb rührend dazu: "27 Jahre mit der Liebe meines Lebens."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige