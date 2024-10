Trotz Scheidung: Diese Stars gaben ihrer Liebe zweite Chance

Hollywoodstars sind bekannt für spektakuläre Beziehungsdramen – jedoch führen nicht alle zwangsläufig zu einem endgültigen Liebes-Aus. Es gibt einige prominente Paare, die beweisen, dass es möglich ist, auch nach eingereichten Scheidungspapieren die Meinung zu ändern und wieder zueinanderzufinden. Ganz vorne mit dabei: Sylvester Stallone (78) und Jennifer Flavin (56). Der "Rocky"-Darsteller und seine Liebste waren 25 Jahre verheiratet, bevor das Model im August 2022 die Scheidung beantragte. Damals erklärte Sylvester gegenüber Us Weekly: "Ich liebe meine Familie. Wir klären diese persönlichen Angelegenheiten friedlich und privat." Das taten sie – und entschieden sich zwei Monate später gegen eine Trennung.

Rory McIlroy (35) und Erica Stoll stellen ebenfalls ein gutes Beispiel dar. Der Golfer und seine Frau heirateten 2017 und wurden drei Jahre später Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Poppy. Im Mai dieses Jahres schien das Eheglück der beiden aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" vorbei zu sein. Im darauffolgenden Monat offenbarte er aber im Gespräch mit The Guardian: "In den vergangenen Wochen haben Erica und ich erkannt, dass unsere bestmögliche Zukunft in einer gemeinsamen Familie liegt." Ebenso schien es auch Sam Hunt (39) und Hannah Lee Fowler zu gehen: Die Frau des Countrysängers reichte im Februar 2022 die Scheidungsunterlagen ein, in denen sie ihrem Partner nicht nur "unangemessenes eheliches Verhalten" und "Ehebruch" vorwarf, sondern bestätigte auch, mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs schwanger zu sein. Laut Us Weekly ließ sie zwei Monate später das Scheidungsverfahren einstellen.

Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (58) und seine Ehefrau Jillian Fink sowie Musiker Ray J (43) und Princess Love (40) gehören ebenfalls zu den Promipaaren, die eine Scheidung beantragten, es sich dann aber doch anders überlegten.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige Stars, die nach ihrem Beziehungs-Aus wieder zueinanderfanden, sich am Ende aber doch trennten. Dazu gehören die Schauspieler Megan Fox (38) und Brian Austin Green (51): Die "Jennifer's Body"-Bekanntheit reichte 2017 nach fünf Jahren Ehe die Scheidung von dem Beverly Hills, 90210-Star ein, die sie kurze Zeit später wieder zurückzog. Im Mai 2020 war es zwischen den beiden dann aber endgültig aus. Ähnlich sieht es bei Cardi B (31) und Offset (32) aus: Die "Up"-Interpretin und der Rapper gaben sich 2018 das Jawort und gingen durch Höhen und Tiefen, bevor Cardi zwei Jahre später erstmals die Scheidung wollte. Sie gaben ihrer Liebe noch eine Chance – doch kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes wurde bekannt, dass sie erneut die Scheidung einreichte und das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder beantragte.

Getty Images Rory McIlroy und Erica Stoll im September 2023

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im November 2008

