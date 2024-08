Ridley Scott kündigt größte Action-Szene in "Gladiator 2" an

Bereits seit einiger Zeit warten die Fans sehnsüchtig auf den zweiten Teil von "Gladiator". Nun gibt der Regisseur des Streifens, Ridley Scott (86), neue Details preis – und verspricht dabei so einiges! "Wir beginnen den Film mit der wahrscheinlich größten Actionsequenz, die ich je gedreht habe", verrät er im Interview mit Empire. Die Szenen seien laut Ridley "wahrscheinlich größer als alles aus [dem Film] 'Napoleon'". Dieser bestach vor allem durch seine großen Kampfszenen.

Um die Action-Szenen für "Gladiator 2" noch kreativer und aufwendiger zu gestalten, griff Ridley auf modernste Technologie zurück. "Computerisierung und künstliche Intelligenz – das muss man sich zu eigen machen", findet der Filmemacher. "Ich kann einen Computer jedes Molekül und jede Falte auf einem Nashorn lesen lassen und es dann auf ein dickes Stück Plastik schneiden, absolut als Körper eines Nashorns, der dann auf eine Skelettform zugeschnitten wird", erklärt der 86-Jährige und deutet damit an, dass Hauptdarsteller Paul Mescal (28) im Film gegen ein Nashorn kämpfen wird.

Bereits im Jahr 2000 war der erste Teil von "Gladiator" in die Kinos gekommen. Drei Jahre später hatte Ridley die Fortsetzung des Action-Films angekündigt. 2006 war das Projekt jedoch vorläufig auf Eis gelegt worden. Erst zwölf Jahre später wurden die Arbeiten an "Gladiator 2" wieder fortgesetzt. In der Zwischenzeit drehte Ridley diverse Blockbuster wie "Alien: Covenant", "Blade Runner 2049" oder, wie bereits genannt, "Napoleon".

Getty Images Ridley Scott, Regisseur

Getty Images Ridley Scott bei der "Alien"-Premiere, 2017

