Keine Einladung für Prinz Harry zum königlichen Weihnachten

Die britische Königsfamilie pflegt ein Weihnachtsfest voller Traditionen. Dazu gehört neben einem Weihnachtsgottesdienst auch die familiäre Zusammenkunft in Sandringham. Üblicherweise finden sich dort neben dem Königspaar auch die Geschwister von König Charles (76) sowie die nächste Generation der Monarchie ein. Während der Thronfolger Prinz William (42) mit Frau und Kindern stets anwesend ist, werden sein Bruder Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) auch in diesem Jahr die Feiertage nicht mit den Royals verbringen. Wie ein Insider gegenüber People verrät, haben die beiden keine Einladung zu dem Weihnachtstreffen erhalten.

Vermutlich wird es für den 40-Jährigen und die ehemalige Schauspielerin ein weiteres Weihnachten in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Inzwischen haben die zweifachen Eltern ihre eigenen Traditionen für sich und die Kinder Archie (5) und Lilibet (3) geschaffen. In einem Gespräch mit Marie Claire verriet die 43-Jährige, dass sie großen Wert darauf lege, diese besondere Zeit im Jahr in vollen Zügen zu genießen. Mit fünf und drei Jahren seien die Kids in einem Alter, in dem jeder Feiertag "ein neues Abenteuer" sei und sie die "Magie" von Traditionen spüren und verstehen würden. Fester Bestandteil ihrer Rituale seien "tolle Rezepte, die sie mit einer prägenden Erinnerung verbinden", aber auch klassische Traditionen, wie Karotten für die Rentiere vor die Tür zu stellen.

Seine Ehefrau setzt alles daran, Feste wie diese für die kleine Familie jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Trotzdem kann Harry wohl nicht verleugnen, dass er die gemeinsamen Feiertage mit seiner Familie in England vermisst. Die Festtage hätten daher immer einen bitteren Beigeschmack für den Rotschopf. "Harry erinnert es daran, dass er niemanden von Seiten seiner Familie hat, mit dem er feiern kann. Die Kinder werden ihre Cousins nicht sehen und das war eines seiner liebsten Dinge als Kind – alle Cousins, die zusammen in Sandringham spielen", verriet eine Quelle gegenüber OK!.

