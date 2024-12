Anna Heiser kontert die bösen Vorurteile über ihre Ehekrise

Anna Heiser (34) nimmt auf Social Media kein Blatt vor den Mund. Erst vor wenigen Tagen sprach die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin ganz offen über ihre aktuellen Eheprobleme. Anstatt mitfühlender Zusprüche erreichten die Influencerin daraufhin vor allem kritische Kommentare. "Ich habe es nie so wahrgenommen, aber tatsächlich sind Ehekrisen im Jahr 2024 immer noch ein Tabuthema. Dabei wage ich es zu behaupten, dass mindestens 90 Prozent der Beziehungen an so einem Punkt im Leben ankommen, an dem wir jetzt stehen", bezog Anna dazu Stellung auf Instagram. In ihrem Video äußerte sie sich zu den drei häufigsten Vorurteilen, mit denen sie in den vergangenen Tagen konfrontiert wurde.

Vorurteil Nummer eins: Die zweifache Mama lasse sich gehen. "Ich weiß, dass ich auch nicht jünger werde. Und definitiv hat sich mein Körper nach zwei Kindern verändert. Wenn mein Mann nur mit mir aufgrund meines Körpers zusammen wäre oder meines Aussehens, wäre diese Ehe total traurig", konterte Anna. Nummer zwei: Sie kümmere sich zu wenig um ihre Familie und zu viel um Social Media. Diese Unterstellung bringt sie auf die Palme – denn mit Instagram verdient die 34-Jährige schließlich Geld, auf das ihre Familie angewiesen ist: "Unser ganzes Leben als Familie hier in Namibia ist von Social Media und meiner Arbeit abhängig." Am schlimmsten ist für sie aber der dritte Vorwurf, der ihr gemacht wurde: "Sie ist eine typische Polin, ist nur aufs Geld aus und jetzt, wo es finanzielle Probleme gibt, ist sie weg." Ein böses Vorurteil gegenüber ihrer Nationalität, das Anna nicht auf sich sitzen lässt. "Wenn ich nur wegen des Geldes heiraten soll, wären wir gar nicht verheiratet. Finanzielle Probleme gibt es mit der Farm schon seit zwei Jahren und trotzdem war ich nicht weg", stellte sie klar.

Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Mann Gerald (39) lernten sich 2017 in der 13. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen. Für den Landwirt wanderte Anna nach Namibia aus und betreibt dort zusammen mit ihm eine Farm. Gekrönt wurde die Liebe der beiden durch die Geburt der beiden gemeinsamen Kinder. Ihr Sohn Leon kam im Januar 2021 zur Welt, Töchterchen Alina folgte im Dezember 2022. Doch schon seit einiger Zeit hat das Paar mit Existenzängsten zu kämpfen. Der finanzielle Druck hat auch Auswirkungen auf ihre Beziehung: "Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", verriet der TV-Star in einem Instagram-Post.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im April 2024

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser im November 2024

