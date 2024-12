Diese Prominenten treten bei der Promi-Darts-WM 2025 an

Die Promi-Darts-WM geht am 5. Januar wieder in eine neue Runde! Bei dem Wettkampf treten je ein Star und ein Profispieler in Duos gegen ihre Mitstreiter an, unter denen sich einige bekannte Gesichter befinden. Der Sender ProSieben, der das Event veranstaltet, verriet, dass der Schauspieler Axel Stein (42), die Sängerin Vanessa Mai (32) und Realitystar Evelyn Burdecki (36) teilnehmen werden. Auch der ehemalige Fußballer Patrick Owomoyela, Comedian Simon Gosejohann (48) und der Kommentator Wolff-Christoph Fuss sind mit von der Partie.

Unter den Profis sind ebenfalls echte internationale Größen. Der amtierende Weltmeister Luke Humphries (29), der 2024 zusammen mit Jürgen Milski (61) den Wettkampf bestritt, wird laut dem Sender wieder mit dabei sein – und auch der neue Titelsieger, der erst am 3. Januar gekürt wird, darf zwei Tage darauf bei der "Promi-Darts-WM" antreten. Martin Schindler, der Deutschland bei der Profi-WM vertritt, ist ebenfalls bereits gebucht, genau wie der zweifache Weltmeister Peter Wright und der dreifache WM-Sieger Michael van Gerwen. Luke Littler, der mit seinen 17 Jahren als Wunderkind des Dartspiels gilt, wird ebenfalls um den Sieg kämpfen.

Die Duos werden wie gewohnt im klassischen 501-Modus spielen, bei dem jedes Team mit 501 Punkten startet und schnellstmöglich auf null kommen muss. Im vergangenen Jahr gelang dies den Wettbewerbsteilnehmern Ricardo Pietreczko und seinem berühmten Partner, dem Rapper Eko Fresh (41). Wie auch 2024 moderiert Christian Düren (34) live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf, während Elmar Paulke (54) kommentiert.

ProSieben / Willi Weber Michael van Gerwen, Dartsprofi bei der Promi-Darts-WM 2024

Getty Images Eko Fresh im Oktober 2021

