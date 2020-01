Sarah Harrison (28) musste bei ihrem letzten Auftritt so einiges wegstecken! Am vergangenen Samstagabend ging die Promi-Darts-WM in eine neue Runde. Neben Kandidaten wie Kommentator Frank Buschmann (55) und Fußballstar Luca Toni (42), wagte sich auch die Influencerin mit ihren Pfeilen vor die Scheibe. Doch als einzige Frau im Rennen hatte es die YouTuberin alles andere als leicht: Bei jedem Wurf erreichten die Beauty unverschämte Zurufe aus dem Publikum!

Statt motivierender Worte grölten die Gäste der Blondine freche "Ausziehen"-Rufe im Chor entgegen! Das entging auch den Zuschauern zuhause nicht, die via Twitter ihrem Ärger Luft machten: "Mit dem 'Ausziehen'-Gebrülle reißt das Publikum den positiven Gesamteindruck der Sendung in letzter Minute noch mal ein Stück nach unten", beschwerte sich ein Nutzer und bekam für den Tweet mehrfach Zustimmung. Ein anderer User konnte den Trubel im Netz hingegen gar nicht nachvollziehen: "Da spielt jemand, der sich im Playboy ausgezogen hat und hier beschweren sie sich über 'Ausziehen'-Rufe."

Der Webstar ließ sich von der aufgeheizten Stimmung in der Halle allerdings nichts anmerken. Souverän versuchte die Mutter der kleinen Mia (2) ihre Würfe im Schwarzen zu versenken. Am Ende schaffte es die Ratgeberautorin auf den zweiten Platz – den begehrten Weltmeistertitel konnte sich Handball-Legende Pascal Hens (39) sichern.

