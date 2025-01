Dieser Ex-Kicker sichert sich Sieg bei der Promi-Darts-WM

Nachdem die Darts-WM zu Ende gegangen ist, wagen sich in Deutschland auch die Promis an die Pfeile. Am Sonntag fand in Düsseldorf die Promi-Darts-WM statt. Unterstützt von Profis des Sports traten Promis wie Vanessa Mai (32), Axel Stein (42) und Evelyn Burdecki (36) an. Im Finale standen sich am Ende dann Schlagersängerin Vanessa und Ex-Fußballer Patrick Owomoyela gegenüber. Vanessa hatte dabei Darts-Profi Luke Humphries (29) an ihrer Seite, während Stephen Bunting Patrick mit Rat und Tat zur Seite stand. Trotz des Kopf-an-Kopf-Rennens setzte der Kicker sich schließlich durch und gewann mit einem 3:2. Den Pokal präsentierte der Sportler stolz bei Instagram. "Was ein Event ... So viel Spaß und eine Menge toller Menschen kennengelernt! Allen voran Stephen Bunting, meinem Partner in crime bei der Promi-Darts-WM", schreibt Patrick dazu.

Während neben Stephen und Luke auch der diesjährige WM-Finalist Michael van Gerwen (35) und Kult-Spieler Peter Wright dabei waren, mussten die Fans des Sports auf den amtierenden Weltmeister verzichten. Der 17-jährige Luke Littler sicherte sich den Weltmeistertitel erst vor wenigen Tagen, die Einladung zum Promi-Event musste er aber ablehnen. Dafür gab es einen guten Grund, wie Moderator Elmar Paulke (54) erklärte. Schon während des Turniers, aber erst recht mit seinem Gewinn, wurde der Hype um den Briten nämlich immer größer. Und weil die WM großen Druck für Luke (17) bedeutete, hätten seine Eltern nun zu seinem Schutz beschlossen, den Teenager nicht nach Deutschland reisen zu lassen. Zudem ist Luke noch nicht volljährig und dürfte nach 23 Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen, was bei der rund vierstündigen Show problematisch gewesen wäre.

Aber auch die Promis selbst erregten Aufsehen. Vor allem Evelyn sorgte für verwunderte Blicke, als sie mit fragwürdigem Schuhwerk auf die Bühne kam. Denn anstelle von bequemen Turnschuhen mit gutem Halt setzte das Reality-Sternchen auf High Heels. Moderator Christian Düren (34) fragte zweifelnd: "Sind das die idealen Dartsschuhe, die Burdecki da trägt?" Möglicherweise verfolgte Evelyn damit aber ein ganz anderes Ziel: In den Interviews abseits der Bühne plauderte sie ein wenig aus dem Nähkästchen und erzählte, wie sehr sie sich endlich einen Partner zum Heiraten wünsche.

Instagram / owomuck Patrick Owomoyela und Stephen Bunting, Gewinner der "Promi-Darts-WM" 2025

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

