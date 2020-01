Nach den Profis zielen jetzt auch wieder die Promis auf die Dart-Scheibe! Am Samstagabend flimmert "Die Promi-Darts-WM 2020" über die Mattscheiben. Bereits zum vierten Mal bittet ProSieben die internationale Darts-Elite mit Stars und Sternchen an die Scheibe. Mit von der Partie: Social-Media-Bekanntheit Sarah Harrison (28)! Der Mama der kleinen Mia Rose (2) geht vor der großen Liveshow allerdings ganz schön die Düse, wie sie im Netz verrät.

In ihrer Instagram-Story am Freitag wirft die 28-Jährige in der heimischen Küche Pfeile. "Bitte drückt mir alle die Daumen", richtet sie sich an ihre Follower. "Training geht vor. Ich bin echt nicht so gut und daher schon ziemlich nervös, morgen vor so großem Publikum und vor den Profis zu spielen", lauten ihre Zeilen zu dem Video, in dem sie einen Pfeil nach dem anderen abfeuert. Obwohl sie in den vergangenen Wochen so viel geübt habe, fühle sie sich gar nicht sicher.

Kurz vor Sendungsbeginn erklärt sie: "Ich bin hier im Trainingsraum und trainiere fleißig und soll ich euch was sagen? Es funktioniert einfach gerade gar nicht." Sarah fügt hinzu: "So oft, wie ich hier gerade die Wand treffe – das ist erschreckend. Ich bin so nervös, dass ich gerade den Druck nicht raus kriege. Ich habe so Angst." Wie sie sich im Endeffekt wohl schlagen wird? Stimmt ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose, Dezember 2019

Instagram / https://www.instagram.com/dominic.harrison.official/ Sarah und Dominic Harrison in Italien

