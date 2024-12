Ein Rapper: In diesen Star ist Kate Merlan heimlich verliebt

Kate Merlan (37) gilt seit ihrer Trennung von Jakub Jarecki (29) im vergangenen August offiziell als Single. Der Realitystar nahm zunächst Abstand von Männern, scheint mittlerweile aber wieder bereit für die Liebe zu sein – und hat wohl auch schon ein Auge auf jemanden geworfen. "Ich bin momentan heimlich total verliebt – in den meiner Meinung nach besten Rapper Deutschlands, Finch (34)", enthüllt sie gegenüber Bild und ergänzt: "Ich habe mich aber bisher nicht getraut, ihm das selbst zu sagen oder ihn bei Instagram anzuschreiben."

Die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin habe kurz mit dem Gedanken gespielt, den deutschen Musiker zu ihrer Weihnachtsparty "Katy's X-Mas Wonderland" in Köln einzuladen, letztendlich aber doch einen Rückzieher gemacht. Es sei insbesondere sein Auftreten, weshalb Finch so interessant auf sie wirke. "Der macht so auf harten Kerl und hat ein hartes Image, dahinter steckt aber ein ganz weicher Kern, glaube ich. Auf so was stehe ich total", schwärmt sie von dem 34-Jährigen. Darüber hinaus habe sie die Hoffnung, sein Typ zu sein – immerhin habe er "mehrfach öffentlich Frauen angebaggert", wie beispielsweise Katja Krasavice (28).

Dass sie von der Idee, einen neuen Partner zu finden, nicht abgeneigt ist, deutete sie bereits im Interview mit Promiflash an. Auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) gestand sie, sich sogar vorstellen zu können, im Fernsehen nach dem Richtigen zu suchen. "Wenn dann etwas Geiles, wo ich der Main-Act bin. Ich brauche immer sehr viel Aufmerksamkeit, ich bin nicht gerne mit Frauen, wo alle konkurrieren", erzählte die 37-Jährige und fügte hinzu: "Ich bin immer gerne das Hauptgeschehen, wo sich alle drum reißen, [...] Dann würde ich es machen, ansonsten nicht."

Getty Images Rapper Finch im April 2024

Instagram / katemerlan Kate Merlan im November 2024

