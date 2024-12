Für seine Kim: Nikola Glumac wandert zu ihr nach Dubai aus

Erst vor wenigen Tagen bestätigten Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28), sich in einer Kennenlernphase zu befinden. Auf Instagram machen die zwei Realitystars jetzt aber eine Ankündigung, die den Eindruck vermittelt, als sei es doch schon weitaus ernster zwischen ihnen als gedacht. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat verlässt Deutschland für seine neue Flamme. "Ich habe eine lebensverändernde Entscheidung getroffen: Ich werde für Kim nach Dubai ziehen", schreibt er zu einem Video, in dem er der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin die freudige Botschaft übermittelt.

In der Aufnahme zeigt sich Nikola ziemlich nervös – und betont gleichzeitig, die Zeit mit der 29-Jährigen wunderschön zu finden und in vollen Zügen zu genießen. "Ich weiß, wir kennen uns sehr kurz, aber ich war mir bei einer Frau noch nie so sicher. Die Zukunft kann kommen", erklärt die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit außerdem. Und Kim? Die scheint auch völlig aus dem Häuschen über diese Neuigkeit zu sein und fällt ihrem Liebsten um den Hals. "Ich kann das gerade immer noch nicht fassen...", kommentiert sie den Beitrag und fügt ein weinendes sowie ein Herz-Emoji hinzu.

Nachdem seine Ex-Frau Gloria Glumac (32) Nikolas aufblühende Romanze mit der einstigen Bachelor-Lady enthüllt hatte, erklärten die beiden am vergangenen Sonntag voller Freude, sich derzeit zu daten. "Wir sind in der Kennenlernphase", offenbarte Kim. Einzelne Details gaben sie nicht preis, versprachen ihrer Community jedoch, bald mehr zu ihrer gemeinsamen Geschichte zu verraten. Zuletzt schien das Problem der Entfernung, da Kim in Dubai und Nikola in Deutschland wohnt, aber noch nicht geklärt zu sein. "Wie wir die Entfernung handhaben sollen, werden wir die Tage besprechen", antwortete die Reality-TV-Darstellerin auf die Frage eines Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige