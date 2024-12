Bestätigt: Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung daten sich

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) räumen endlich mit den Gerüchten um eine mögliche Romanze auf! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der einstige Temptation Island-Boy daten sich tatsächlich. In einem Video, das Kim jetzt auf ihrem TikTok-Profil veröffentlichte, beziehen die beiden zum ersten Mal Stellung zu den Spekulationen. "Wir sind in der Kennenlernphase", betont die Influencerin in dem Clip.

Die Reality-TV-Sternchen verbindet bereits eine längere Geschichte. Nikola erklärt: "Wir kennen uns, glaube ich, schon seit drei Jahren." Wie genau es jetzt dazu kam, dass sie sich daten, verraten Kim und Nikola bislang noch nicht. Allerdings versprechen sie ihrer Community, dass sie in den kommenden Tagen mehr Details zu ihrer Romanze preisgeben wollen.

Aber wie kam es eigentlich zu den Liebesgerüchten? Anfang Dezember machte ein Beitrag auf der Videoplattform die Runde, der zu zahlreichen Spekulationen führte. Auf einem Foto war Nikola bei einem Spaziergang in Köln zu sehen – und dabei hielt er Händchen mit einer Frau, bei der es sich um Kim handeln könnte. Zudem standen beide für das Format Promis unter Palmen vor der Kamera. Die Ausstrahlung der Staffel steht allerdings noch aus.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

RTL Nikola Glumac, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

