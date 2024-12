Fußballklubs wollen Christoph Kramer nicht mal umsonst haben

Christoph Kramer (33), Fußball-Weltmeister von 2014, hat aktuell kein Glück bei seiner Suche nach einem neuen Fußballverein. Nach dem Aus bei Borussia Mönchengladbach fand sich der einstige Profikicker im vergangenen Sommer in einer unerwarteten Situation wieder: Kein Klub wollte ihn verpflichten, nicht einmal ohne Gehalt. In einem Gespräch im Podcast "Copa TS" von Tommi Schmitt (35) erzählt er, dass er die Nachfrage nach Spielern über 30 falsch eingeschätzt habe. "Ich dachte, wenn ich auf den freien Markt komme, sagen alle: Bitte komm zu mir", offenbart Christoph.

Trotz Initiativbewerbungen bei Vereinen unterhalb der Bundesliga habe es keinerlei Angebote gegeben, nicht einmal ohne Gehaltsforderung. "Dieser Markt Ü30, der ist irgendwie nicht so richtig da", teilt er enttäuscht mit. Er habe geglaubt, die Vereine würden ihn mit offenen Armen empfangen, doch dem war nicht so: "Und auch die, bei denen ich mich proaktiv angeboten habe und gesagt habe, ey, passt auf, ich spiele hier für Nüsse, die haben am Ende auch gesagt: nee." Das Gefühl, als Spieler nicht mehr gewollt zu werden, habe ihn hart getroffen. "Das tat mir richtig weh", gesteht Christoph im Gespräch.

Während der 33-Jährige auf dem Spielfeld gegen verschlossene Türen rennt, ist er auf einem anderen Gebiet äußerst gefragt: Seit 2018 arbeitet er erfolgreich als TV-Experte für das ZDF und begleitet bei Prime Video die Champions League. Seine aktive Spielerkarriere umfasste insgesamt 271 Bundesliga-Spiele für Vereine wie den VfL Bochum, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Besonders bekannt wurde er durch die WM 2014 in Brasilien, als er im Finale überraschend in die Startelf rückte, jedoch nach einem Zusammenprall und einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrikra23 Christoph Kramer, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballspieler und EM-Experte Christoph Kramer

Anzeige Anzeige