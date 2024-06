EM-Experte Christoph Kramer findet Flitzer-Drama "Panne"!

Cristiano Ronaldos Flitzer-Drama beim EM-Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen die Türkei ist in aller Munde. Während der zweiten Halbzeit war der Profikicker mehr damit beschäftigt, Flitzern aus dem Weg zu gehen, als dem Fußball hinterherzujagen. Im ZDF-Sportstudio teilte der EM-Experte Christoph Kramer (33) seine Meinung zu diesen chaotischen 45 Minuten des Gruppenspiels. "Wenn das Erwachsene sind, denke ich mir, wie Panne sind die denn? Erwachsene Flitzer? Also, nee", sagt Christoph. Damit stellt der Fußballer klar, dass er kein Verständnis für die drei Männer hat, die auf den Rasen rannten und den Stürmer zum Teil ziemlich grob anpackten.

Bei dem kleinen Jungen, der als Erster sein Glück versuchte und sogar ein Selfie mit seinem Idol abstauben konnte, fällt Christophs Experteneinschätzung etwas anders aus. "Wenn das ein Kind macht, finde ich das geil. Kinder dürfen doch erst mal alles", nimmt er den kleinen Ronaldo-Fan in Schutz. Seinen Standpunkt dazu, was er von Cristiano halte, macht der Mönchengladbach-Spieler nicht so ganz so deutlich. "Ich fühle mich nicht gut, wenn ich etwas Negatives über ihn sage", erklärt der Experte und fügt hinzu: "Er lebt von seiner Aura. Ich ziehe den Hut so tief wie vor keinem anderen. Aber der alte Ronaldo, der Angst und Schrecken verbreitete, ist er nicht mehr."

Über das Endergebnis der Partie dürfte sich Cristiano dennoch freuen. Portugal beendete das Match gegen die Türkei mit einem 3:0-Sieg! Auch aus ihrem ersten Gruppenspiel gegen das tschechische Team gingen die Portugiesen mit einem soliden 2:1 als Gewinner hervor. Damit können sich nun schon drei Mannschaften über ihren Einzug ins Achtelfinale freuen: Portugal, Spanien und die deutsche Nationalelf!

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballprofi Cristiano Ronaldo mit einem Fan

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Teilt ihr Christophs Meinung zu den Flitzern beim EM-Spiel von Portugal? Ja, ich bin da ganz seiner Meinung. Nein, ich kann ihm da nicht zustimmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de