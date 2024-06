"Zehn von zehn": Christoph Kramer liebt Per Mertesacker

Für die aktuelle Fußball-EM stehen Per Mertesacker (39) und Christoph Kramer (33) gemeinsam als Experten vor der Kamera. Die beiden verbindet eine lange Geschichte – nachdem die beiden Fußballstars schon auf dem Spielfeld gemeinsam gekickt hatten, schafften sie auch beide den Übergang ins Fernsehstudio und stehen nun schon bei dem dritten Turnier gemeinsam vor der Kamera. Im "Phrasenmäher- Podcast plaudern die zwei jedoch aus, dass viele Zuschauer Zoff zwischen ihnen vermuten. Das liege am Blick von Per, ist Christoph sich sicher: "Meine Mutter hat mir auch schon mal gesagt: 'Der Per, der guckt dich aber böse an, Schatz.'" Beide stellen klar, dass die Gerüchte keinerlei wahren Kern tragen. Christoph lacht: "Dabei liebe ich Per, zehn von zehn!"

Auch Per arbeitet gerne mit seinem Kollegen zusammen. "Das Gute ist: Wir lassen den anderen so, wie er ist, sprechen auch vorher nichts ab, alles ist authentisch", macht er deutlich. Tatsächlich verstehen sich die zwei Fußball-Weltmeister so gut, dass sie auch den Feierabend gern zusammen verbringen. "Beim Absacker noch mal Revue passieren zu lassen, was wir in der Sendung verzapft haben, gehört dazu", berichtet der ehemalige FC-Arsenal-Spieler und fügt hinzu: "Wir müssen schon aufpassen, dass wir noch geradeaus gehen können, weil der nächste Sendetag kommt." Auch Christoph bestätigt: Wenn die beiden die Bars unsicher machen, können es auch mal drei, vier Gin Tonics werden.

Der ein oder andere Gin Tonic am Vorabend scheint ihm nicht zu schaden – im ZDF-Sportstudio ist Christoph stets meinungsstark und in Plauderlaune. So regte er sich kürzlich über die Fans auf, die beim Gruppenspiel von Portugal gegen die Türkei das Spielfeld stürmten, um ein Selfie mit Cristiano Ronaldo (39) zu machen. "Wenn das ein Kind macht, finde ich das geil. Kinder dürfen doch erst mal alles", meint der Borussia-Mönchengladbach-Spieler und fügt hinzu: "Wenn das Erwachsene sind, denke ich mir, wie Panne sind die denn? Erwachsene Flitzer? Also, nee." Erst vor wenigen Tagen versuchte erneut ein Fan, Cristiano von der Tribüne aus anzuspringen.

Getty Images Per Mertesacker bei der Fußball-EM 2024

Getty Images Fußballspieler und EM-Experte Christoph Kramer

